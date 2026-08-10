St. Märgen/St. Peter: Der Trainer will noch konsequenter durchgreifen

Trainer Jannik Schuler will mit seinem Team an die gute Vorrunde der vergangenen Saison anknüpfen. | Foto: Verein

Dieser Absturz hatte fast schon historische Dimensionen: Zur Winterpause lag die SG St. Märgen/St. Peter mit 25 Zählern auf dem dritten Rang. Nur Spitzenreiter SV Hölzlebruck (28 Punkte) und Verfolger SG Riedböhringen/Fützen (26) durften sich zum Weihnachtsfest über eine bessere Ausbeute freuen. Es schien so, als sei es Trainer Jannik Schuler gelungen, aus der Spielgemeinschaft ein echtes Spitzenteam der Kreisliga A zu formen. Und das gleich in seiner ersten Amtszeit. „Wir haben in dieser Zeit echte Ausrufezeichen gesetzt, ich denke da nur an den Sieg am zweiten Spieltag gegen den SV Hölzlebruck“, erinnert sich Schuler daran. Weiterlesen: Jannik Schuler, Trainer der SG St. Märgen/St. Peter, will künftig noch konsequenter durchgreifen (BZ-Plus)