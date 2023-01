St. Jöris holt den Eschweiler Stadtpokal / Bergrath-Frauen souverän 31. Eschweiler Hallenfußball-Stadtmeisterschaft: Ausverkaufte Eichendorffhalle, sechs Rote Karten (keine für ein Foul), gute Organisation durch den FV Eschweiler und strahlende Sieger vom SV St. Jöris und den Falke Bergrath Frauen

Dabei sah er gegen den Ausrichter FV Eschweiler bereits vorab wie der sichere Sieger aus. Christian Bittins (2 Tore) und Michael Lisowski belohnten den abgeklärten St. Jöriser Auftritt in der ersten Zehn-Minuten-Halbzeit (3:0). Doch der unerwartet ins Endspiel vorgestoßene FV mobilisierte die letzten Kräfte, kam durch Mohamed Kazza und Tom Cremer, der einen schmeichelhaft verhängten Neunmeter verwandelte, wieder heran. Alex Weber traf elf Sekunden vor Schluss zum 3:3-Ausgleich und setzte dann noch einen letzten Schuss an den Pfosten. „Meine Pulsuhr schlug öfter aus“, fieberte Sandra Zimmermann vom Veranstalter Sparkasse mit. Ganz cool präsentierten sich dagegen die von Trainer Wilfried Lisowski ausgewählten St. Jöriser Schützen von der Neunmeterlinie. Alle vier versenkten, während der FV zweimal an Keeper Manfred Wangnick scheiterte. „Wir haben enge Spiele und viele Emotionen erlebt“, fasste die Bürgermeisterin Nadine Leonhardt zusammen.



Aufregung kam im zweiten Teil des Sonntages auf. Viele Aktive taten sich (verständlicherweise) schwer damit, dass die Schiedsrichterduos stark unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe ansetzten. Janik Mallmes und Moritz Weber fuhren eine teils zu großzügige Linie. Ihre Nachfolger Geert Desmedt und speziell Marcel Poschen legten die Zügel umso straffer an. Am Ende standen sechs Rote Karten, fünf wegen Reklamierens für Abdulkadir Kalayci (Hehlrath), Simon Kupsch, Kevin Bartz (beide FC Eschweiler) und zwei St. Jöriser Offizielle. Unabhängig davon, wie man Referees in der Hallenhektik beurteilt: Es ist unverständlich, wenn Spieler sich nach dem Abpfiff von Partien voreinander aufbauen, einzelne Verantwortliche die Zuschauer anstacheln mit der (folgenlosen) Ankündigung, ihr Team zurückzuziehen oder mehrfach die Turnierleitung mit Dominik Scholl, Yannick Schmitz und Tim Schmitz umstellt wird, die weder an den Entscheidungen der Schiedsrichter noch an deren Ansetzung durch den Fußball-Verband beteiligt ist.



Diese Momente sollen nicht die positiven Aspekte in den Hintergrund rücken: Die Stadtmeisterschaft wurde vom FV Eschweiler mit seinem emsigen, freundlichen Personal einwandfrei organisiert. Vertreter und Fans aller acht Eschweiler Vereine genossen das endlich wieder mögliche Zusammenkommen in der ausverkauften Eichendorffhalle.



Sportlich knüpfte Falke Bergrath in der Gruppenphase an den Triumph beim Raiffeisen-Cup an. Mit spielerischer Leichtigkeit ließen die Falken die Muskeln spielen, ohne je einen Gang zurückzuschalten. St. Jöris zeigte schon früh die im Vergleich zur Vorwoche dazugewonnene Stärke. „Wir wollten die Ordnung halten und mehr aus der Defensive heraus spielen“, verriet Christian Bittins das erfolgreiche Konzept. Die kontrollierten Angriffe schlossen vielfach er und Kevin Gulba ab. Beide teilten sich die Torjägerkanone mit je sechs Treffern. Die Sportfreunde Hehlrath (mit ihrer 2. Mannschaft) und Rhenania Eschweiler hatten nicht genug entgegenzusetzen.



Die andere Gruppe bot einen spannenden Verlauf. Letztlich behaupteten sich der strukturierte SC Berger Preuß und der hochmotivierte FV. Rhenania Lohn, unter der Woche als erstes Eschweiler Team seit zehn Jahren beim Sparkassen-Hallencup im Einsatz gewesen, kam zu spät auf Touren; der FC Eschweiler blieb unter seinen Möglichkeiten.



Im Halbfinale gegen St. Jöris war der Berger Preuß nach der Roten Karte gegen Torhüter Bastian Reuter (Handspiel knapp außerhalb des Strafraums) zunächst geschockt. Mit Kampfgeist arbeiteten sich die Preußen nach einem 1:5-Rückstand auf 4:5 zurück, für mehr reichte es aber nicht mehr. Im anderen Halbfinale warf der FV gegen favorisierte Bergrather alles in die Waagschale. Umstrittene Strafzeiten für die Falken halfen dem FV bei seinem Coup. Ausgerechnet der Ex-Bergrather Yanik Wiese steuerte einen Doppelpack bei. Das mitreißende Duell unterstrich, wie unberechenbar Hallenfußball sein kann und wie stimmungsvoll die Eschweiler Turniere sind. Bergrath unterlag dann noch dem Berger Preuß mit der letzten Aktion im Spiel um Platz drei, ging aber trotzdem mit einer Trophäe nachhause. Die Falken-Damen gewannen den Frauen-Pokal durch die Treffer von Carina Gartzen (2), Carina Schieren (2), Alina Kück (2), Amdiya Botchoi, Kathrin Hirsch, Nadine Ganser und ein Eigentor gegen die Debütantinnen vom FV (10:0). Die Einsatzfreude des neu gebildeten Teams honorierte das Publikum mit kräftigem Applaus. „Wir sind gerade mal wenige Wochen dabei. Ich bin stolz, dass wir uns mit Spaß und Ehrgeiz der Herausforderung gestellt haben“, sagte FV-Trainerin Laura Schaufert. Der FV-Vorsitzende Christoph Warin hob den Daumen für die Vizemeistertitel seiner beiden Mannschaften und meinte zufrieden zu dem langen Fußball-Sonntag: „Nach der Sommer-Stadtmeisterschaft waren wir wieder gerne Gastgeber für den Eschweiler Fußball.“



