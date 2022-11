SSVg Velbert will Spitze bis zur Winterpause nicht mehr abgeben Oberliga Niederrhein: Der bisherige Saisonverlauf hat der Aufstiegs-Mitfavoriten Selbstvertrauen gegeben.

In der Vorsaison sah es lange so aus, als hätte die SSVg Velbert in einem Saison-Showdown in der Oberliga Niederrhein am letzten Spieltag die Chance, im direkten Duell gegen den 1. FC Bocholt den Aufstieg in die Regionalliga West klarzumachen. Voraussetzung wäre gewesen, dass die Velberter nicht mehr als drei Zähler Rückstand auf die Bocholter gehabt hätten. Doch das verdarben sich die Velberter schon vorher, so dass die abschließende 2:4-Niederlage bereits egal war, am Ende sogar nur der dritte Tabellenplatz blieb.