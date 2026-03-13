 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

SSVg Velbert will Köln ärgern, WSV greift nach dem letzten Strohhalm

Kann die SSVg Velbert auch gegen Spitzenreiter Fortuna Köln überraschen und gelingt dem Wuppertaler SV der Befreiungsschlag bei den Sportfreunden Siegen? Das ist der Freitagabend in der Regionalliga West.

von Marcel Eichholz · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Die SSVg Velbert ist in Schwung gekommen.
Die SSVg Velbert ist in Schwung gekommen. – Foto: Boris Hempel

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Borussia MG II
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV

Gleich vier Spiele stehen in der Regionalliga West am Freitagabend an. Fortuna Köln will seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbauen, doch mit der SSVg Velbert wartet das viertbeste Team der Rückrunde auf die Elf von Matthias Mink. Fortuna Düsseldorf II arbeitet gegen Borussia Dortmund II am Ziel der 40-Punkte-Marke, Borussia Mönchengladbach II trifft auf den SC Wiedenbrück und der Wuppertaler SV muss bei den Sportfreunden Siegen dringend gewinnen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folge der Regionalliga West auf WhatsApp

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

________________

Liveticker: SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach II

Heute, 19:30 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
19:30

________________

Liveticker: Sportfreunde Siegen - Wuppertaler SV

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
19:30live

________________

Liveticker: SSVg Velbert - Fortuna Köln

Heute, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
19:30live

________________

Liveticker: Borussia Dortmund II - Fortuna Düsseldorf II

Heute, 19:30 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
19:30live

________________

Der nächste Spieltag der Regionalliga West

27. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - FC Schalke 04 II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - Borussia Dortmund II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SV Rödinghausen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SSVg Velbert
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Paderborn 07 II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - SC Wiedenbrück
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - 1. FC Köln II

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: