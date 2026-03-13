SSVg Velbert will Köln ärgern, WSV greift nach dem letzten Strohhalm

Gleich vier Spiele stehen in der Regionalliga West am Freitagabend an. Fortuna Köln will seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbauen, doch mit der SSVg Velbert wartet das viertbeste Team der Rückrunde auf die Elf von Matthias Mink. Fortuna Düsseldorf II arbeitet gegen Borussia Dortmund II am Ziel der 40-Punkte-Marke, Borussia Mönchengladbach II trifft auf den SC Wiedenbrück und der Wuppertaler SV muss bei den Sportfreunden Siegen dringend gewinnen.
27. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - FC Schalke 04 II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - Borussia Dortmund II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SV Rödinghausen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SSVg Velbert
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Paderborn 07 II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - SC Wiedenbrück
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - 1. FC Köln II
