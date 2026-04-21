SSVg Velbert verpflichtet Schlüsselspieler des SC St. Tönis

Die SSVg Velbert treibt ihre Personalplanungen trotz der angespannten sportlichen Lage weiter voran und hat mit Julio Torrens einen neuen Mittelfeldspieler für die kommende Saison verpflichtet. Der zentrale Akteur kommt vom SC St. Tönis und soll künftig eine wichtige Rolle im Spiel der Blau-Weißen einnehmen.
Der gebürtige Mönchengladbacher wurde beim 1. FC Mönchengladbach ausgebildet und entwickelte sich dort bis in den Seniorenbereich. Über den FC Wegberg-Beeck, mit dem er den Aufstieg in die Regionalliga West schaffte, führte ihn sein Weg schließlich zu St. Tönis. Dort überzeugte er als Führungsspieler im zentralen Mittelfeld, sowohl auf der Achter- als auch auf der Zehnerposition. In 60 Spielen sammelte Torrens gute Scorer-Werte mit elf Treffern und 18 Vorlagen.
„Mit seiner Spielintelligenz, Dynamik und Präsenz im Zentrum soll Julio Torrens künftig wichtige Impulse im Velberter Spiel setzen“, teilt der Verein mit. Zuvor kann er mit dem SC St. Tönis noch den Niederrheinpokal gewinnen - im Finale wartet der MSV Duisburg.
Während der Klub also bereits an der Zukunft arbeitet, ist die Gegenwart weiterhin von großer Bedeutung. Nach dem überraschenden 3:1-Erfolg beim FC Schalke 04 II hat sich Velbert in der Rückrundentabelle auf Rang elf verbessert und gleichzeitig Platz 16 vom Wuppertaler SV übernommen. Genau dieser Rang könnte am Saisonende den Klassenerhalt bedeuten - abhängig davon, ob Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga absteigt, was Konsequenzen für deren U23 hätte.
Um jedoch unabhängig von anderen Faktoren zu bleiben, braucht Velbert dringend weitere Punkte. Im kommenden Spiel am Mittwoch gegen Borussia Dortmund II bietet sich die Chance, den Rückstand auf das rettende Ufer weiter zu verkürzen. Aktuell fehlen nur vier Zähler auf den SV Rödinghausen, der den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz belegt.
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