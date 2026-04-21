SSVg Velbert verpflichtet Schlüsselspieler des SC St. Tönis Während die SSVg Velbert um den Klassenerhalt in der Regionalliga West kämpft, treiben die Verantwortlichen die Kaderplanung voran: Mit Julio Torrens kommt ein Schlüsselspieler des SC St. Tönis. von André Nückel · Heute, 19:27 Uhr · 0 Leser

Julio Torrens (r.) wechselt zur SSVg Velbert. – Foto: Jens Terhardt

Die SSVg Velbert treibt ihre Personalplanungen trotz der angespannten sportlichen Lage weiter voran und hat mit Julio Torrens einen neuen Mittelfeldspieler für die kommende Saison verpflichtet. Der zentrale Akteur kommt vom SC St. Tönis und soll künftig eine wichtige Rolle im Spiel der Blau-Weißen einnehmen.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Der gebürtige Mönchengladbacher wurde beim 1. FC Mönchengladbach ausgebildet und entwickelte sich dort bis in den Seniorenbereich. Über den FC Wegberg-Beeck, mit dem er den Aufstieg in die Regionalliga West schaffte, führte ihn sein Weg schließlich zu St. Tönis. Dort überzeugte er als Führungsspieler im zentralen Mittelfeld, sowohl auf der Achter- als auch auf der Zehnerposition. In 60 Spielen sammelte Torrens gute Scorer-Werte mit elf Treffern und 18 Vorlagen. „Mit seiner Spielintelligenz, Dynamik und Präsenz im Zentrum soll Julio Torrens künftig wichtige Impulse im Velberter Spiel setzen“, teilt der Verein mit. Zuvor kann er mit dem SC St. Tönis noch den Niederrheinpokal gewinnen - im Finale wartet der MSV Duisburg.