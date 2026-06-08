SSVg Velbert verpflichtet nächstes RWO-Talent Die SSVg Velbert treibt ihre Kaderplanung für die kommende Oberliga-Saison weiter voran und hat mit Marlon Brill einen weiteren jungen Spieler verpflichtet. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen an die IMS Arena. von Markus Becker · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

Marlon Brill (re.) wechselt von RWO nach Velbert.. – Foto: Volker Lemm

Nach dem direkten Wiederabstieg aus der Regionalliga West arbeitet die SSVg Velbert unter Trainer Bogdan Komorowski weiter am Kader für die neue Spielzeit in der Oberliga. Mit Marlon Brill präsentierten die Velberter nun den nächsten Zugang.

Zweites RWO-Talent nach Varol Der 18 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler kommt aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen. Dort durchlief er seine komplette fußballerische Ausbildung und sammelte zuletzt in der U19-DFB-Nachwuchsliga Spielpraxis auf höchstem Juniorenniveau. Nach Angaben des Vereins entschied sich Brill trotz weiterer Anfragen aus der Oberliga für einen Wechsel zur SSVg. Neben seinen Leistungen auf dem Platz habe der Nachwuchsspieler auch in den Gesprächen mit den Verantwortlichen einen positiven Eindruck hinterlassen.

Mit der Verpflichtung setzt Velbert den eingeschlagenen Kurs in der Personalplanung fort. Die Verantwortlichen wollen eine Mischung aus erfahrenen Akteuren und entwicklungsfähigen Talenten schaffen, um nach dem Abstieg schnell wieder eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen. Brill ist bereits der achte externe Neuzugang für die kommende Saison, ein wesentlicher Teil davon wird in Velbert das erste Jahr bei den Senioren spielen. Zuvor verpflichtete die SSVg unter anderem Jeremias Heufken vom VfL Bochum II, Ege Varol von RWO, Romeo Kovarszki (Wuppertaler SV) sowie Noah Bouassaria (Ratingen 04/19). Darüber hinaus schließen sich Julio Torrens (SC St. Tönis), Tom Behle (ETB Schwarz-Weiß Essen) und Jorin Bjarne Turbon (SG Unterrath) den Blau-Weißen an.