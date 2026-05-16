SSVg Velbert verpflichtet Luna Marie Keller



Seniorinnendebüt mit sofortiger Wirkung

In der Saison 2025/26 feierte Luna Marie Keller ihr Debüt im Seniorinnenbereich und

erzielte in sechs Einsätzen drei Tore. Die Zahlen belegen eine Torgefährlichkeit, die nicht auf den Juniorinnenbereich beschränkt bleibt. Seit 2019 bei DJK Adler Union Frintrop ausgebildet, bringt Keller eine fundierte technische Basis mit. Ihr spielerischer Schwerpunkt liegt auf der Zehn im Zentrum; auch auf der Außenbahn ist sie eine gefährliche Option. Die Trainer Kevin Klein und Levin Rüppel planen sie auf beiden Positionen ein. Kevin Klein, Trainer der 1. Damen der SSVg Velbert 02: „Luna hat in dieser Saison gezeigt, dass sie auch im Seniorinnenbereich treffen kann – das war für uns ein wichtiges Signal. Sie ist auf der Zehn zuhause, kann aber auch auf der Außenbahn gefährlich werden, und genau das wollen wir bei der SSVg nutzen. Wir freuen uns darauf, ihre Entwicklung hier weiterzuführen."

Spielerin und Trainerin zugleich



Luna Marie Keller beschränkt sich nicht auf die eigene Karriere: Bei DJK Adler Union

Frintrop ist sie parallel als Trainerin der U11 tätig und gibt damit Erfahrungen weiter, die sie

selbst noch sammelt. Diese Haltung deckt sich mit dem Selbstverständnis der SSVg

Velbert 02, für die die Förderung des Nachwuchses Teil der Vereinsidentität is