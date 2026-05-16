 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

SSVg Velbert verpflichtet Luna Marie Keller

Die SSVg Velbert 02 verpflichtet für die kommende Spielzeit Luna Marie Keller. Die 17-jährige Mittelfeldspielerin kommt von DJK Adler Union Frintrop, wo sie zuletzt als Kapitänin  der U17 aktiv war. Mit dem Wechsel an die IMS Arena vollzieht Keller den nächsten Schritt  in ihrer fußballerischen Entwicklung.

von Patrik Otte/ SSVg Velbert · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

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Frauen-Landesliga 2
SSVg Velbert
Niederbonsf.
Luna Marie Keller


Seniorinnendebüt mit sofortiger Wirkung

In der Saison 2025/26 feierte Luna Marie Keller ihr Debüt im Seniorinnenbereich und
erzielte in sechs Einsätzen drei Tore. Die Zahlen belegen eine Torgefährlichkeit, die nicht auf den Juniorinnenbereich beschränkt bleibt. Seit 2019 bei DJK Adler Union Frintrop ausgebildet, bringt Keller eine fundierte technische Basis mit. Ihr spielerischer Schwerpunkt liegt auf der Zehn im Zentrum; auch auf der Außenbahn ist sie eine gefährliche Option. Die Trainer Kevin Klein und Levin Rüppel planen sie auf beiden Positionen ein. Kevin Klein, Trainer der 1. Damen der SSVg Velbert 02: „Luna hat in dieser Saison gezeigt, dass sie auch im Seniorinnenbereich treffen kann – das war für uns ein wichtiges Signal. Sie ist auf der Zehn zuhause, kann aber auch auf der Außenbahn gefährlich werden, und genau das wollen wir bei der SSVg nutzen. Wir freuen uns darauf, ihre Entwicklung hier weiterzuführen."

Morgen, 15:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
15:00

Spielerin und Trainerin zugleich


Luna Marie Keller beschränkt sich nicht auf die eigene Karriere: Bei DJK Adler Union
Frintrop ist sie parallel als Trainerin der U11 tätig und gibt damit Erfahrungen weiter, die sie
selbst noch sammelt. Diese Haltung deckt sich mit dem Selbstverständnis der SSVg
Velbert 02, für die die Förderung des Nachwuchses Teil der Vereinsidentität is