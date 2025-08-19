SSVg Velbert verpflichtet Leistungsträger des VfB 03 Hilden

Die SSVg Velbert stellt um Wochenstart den nächsten Zugang vor: Vom VfB 03 Hilden kommt Leistungsträger Calvin Mockschan, der in der vergangenen Saison in der Oberliga Niederrhein überragt hat. Für den 20-Jährigen folgt der Sprung in die Regionalliga West unmittelbar nach dem Saisonstart.
„Mit Calvin standen wir schon länger in Kontakt, da er uns sowohl in direkten Duellen als auch bei diversen Scoutings positiv aufgefallen ist. Er ist offensiv sehr variabel einsetzbar und bringt uns zusätzliche Qualität – auch bei Standardsituationen“, erklärt Sportlicher Leiter Michael Kirschner. Der Transfer erfolgte auch vor dem Hintergrund, dass Offensivkraft Aleksandar Gudalović verletzungsbedingt weiterhin nicht schmerzfrei trainieren kann. „Wir wollten deshalb unbedingt noch eine weitere Option im Offensivbereich schaffen. Calvin passt von seinem Profil, seiner Mentalität und seiner Perspektive hervorragend zu uns“, ergänzt Kirschner.
Während Velbert schon vier Spieltage in den Knochen hat, stand für Hilden am Sonntag der Auftakt gegen Ratingen 04/19 (4:5) an. Da war Mockschan schon nicht mehr im Einsatz für den Verein, mit dem er in der U19-Bundesliga spielte. 2022 kam er von Viktoria Köln, für die er bereits mit dem Velberter Benjamin Hemcke gemeinsam auflief. In Hilden reifte er in den vergangenen Saisons stetig, zuletzt gelangen ihm 14 Tore und zwölf Vorlagen in 32 Einsätzen. Beim 3:3 und 1:1 in der abgelaufenen Saison bestritt Mockschan beide Partien gegen Velbert.
Die Velberter sind nach vier Spieltagen auf dem letzten Platz in der Regionalliga West und warte nach zwei Remis noch auf ihren ersten Sieg. Am Mittwoch steigt das Erstrundenspiel im Niederrheinpokal bei der SG Unterrath, am Sonntag das wichtige Regionalliga-Duell bei Rot-Weiß Oberhausen. RWO hat ebenfalls einen Fehlstart erlebt, verfolgt aber eigentlich natürlich andere Ziele als Aufsteiger Velbert.