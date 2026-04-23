SSVg Velbert verpflichtet Antonia Schwerin für die Landesliga

Antonia Schwerin schließ sich der SSVg Velbert an. – Foto: SSVg Velbert

Die SSVg Velbert 02 hat die nächste Verstärkung für die kommende Saison bekanntgegeben. Antonia Schwerin wechselt im Sommer von der SSVg Heiligenhaus zur SSVg Velbert und wird das zentrale Mittelfeld der Ersten Frauenmannschaft verstärken.

Die 23-Jährige vollzieht damit den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung – von der Bezirksliga in die Landesliga.

Kontinuierliche Entwicklung

Schwerin hat in den vergangenen zwei Spielzeiten ihre Qualitäten in der Bezirksliga unter Beweis gestellt. Nach ihrem Wechsel vom TSV Gruiten zur SSVg Heiligenhaus im Jahr 2024 absolvierte sie in ihrer ersten Saison 19 Pflichtspiele und erzielte dabei vier Treffer. In der laufenden Spielzeit stehen bereits 22 Einsätze und zwei weitere Tore zu Buche – Zahlen, die ihre Konstanz und Zuverlässigkeit belegen.