SSVg Velbert verliert nach Führung gegen den BVB

Die SSVg Velbert geht gegen Borussia Dortmund II in Führung, steht am Ende aber ohne Punkte da. Für den BVB ist der Sieg ein wichtiger Schritt im oberen Tabellendrittel, Velbert bleibt im Keller der Regionalliga West nach dem 1:2 (1:1) gefangen.
In der Regionalliga West hat Borussia Dortmund II seine Position im oberen Tabellendrittel gefestigt. Bei der abstiegsbedrohten SSVg Velbert drehte die Mannschaft einen Rückstand und nutzte damit eine wichtige Gelegenheit im engen Rennen um die Spitzenplätze. Für Velbert hingegen wird die Lage im Tabellenkeller zunehmend schwieriger. Die SSVg Velbert erwischte den besseren Start und ging früh durch Max Machtemes in Führung (15.). In einer Partie, in der die Gastgeber im Abstiegskampf dringend Punkte benötigen, entwickelte sich zunächst ein Spiel, das in die gewünschte Richtung zu laufen schien.
Kurz vor der Pause gelang Borussia Dortmund II jedoch der Ausgleich: Mario Pejazic traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1 (45.+1) und veränderte damit die Ausgangslage spürbar. Direkt nach dem Seitenwechsel kippte die Partie endgültig. Babis Drakas erzielte die Führung für die Gäste (56.) und stellte die Weichen auf Auswärtssieg.
Velbert versuchte im Anschluss, noch einmal zurückzukommen, fand jedoch keine entscheidenden Lösungen mehr in der Offensive. Dortmund spielte die Führung kontrolliert zu Ende und sichert sich damit drei wichtige Punkte im Rennen um die oberen Plätze. Der BVB II bleibt auf Rang drei und hält Anschluss an RW Oberhausen sowie Tabellenführer SC Fortuna Köln.
Für Velbert hingegen wird die Situation im Tabellenkeller immer angespannter. Als Tabellen-16. gehört das Team aktuell zu den drei direkten Absteigern und verpasst es, den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen. Gerade nach eigener Führung wiegt diese Niederlage entsprechend schwer.
31. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr FC Gütersloh - VfL Sportfreunde Lotte
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Siegen
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Bonner SC - SC Paderborn 07 II
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Wuppertaler SV
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SC Wiedenbrück
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SSVg Velbert - 1. FC Köln II
So., 26.04.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Schalke 04 II
So., 26.04.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Borussia Dortmund II
Mo., 27.04.26 16:00 Uhr VfL Bochum II - Borussia Mönchengladbach II
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