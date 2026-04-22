SSVg Velbert verliert nach Führung gegen den BVB Regionalliga West: Borussia Dortmund II dreht die Partie bei SSVg Velbert und behauptet Rang drei, während Velbert im Abstiegskampf trotz Führung wichtige Punkte liegen lässt. von André Nückel · Heute, 21:32 Uhr · 0 Leser

Noch bleibt dem Team von Bogdan Komorowski Zeit. – Foto: Jochen Classen

Die SSVg Velbert geht gegen Borussia Dortmund II in Führung, steht am Ende aber ohne Punkte da. Für den BVB ist der Sieg ein wichtiger Schritt im oberen Tabellendrittel, Velbert bleibt im Keller der Regionalliga West nach dem 1:2 (1:1) gefangen.

In der Regionalliga West hat Borussia Dortmund II seine Position im oberen Tabellendrittel gefestigt. Bei der abstiegsbedrohten SSVg Velbert drehte die Mannschaft einen Rückstand und nutzte damit eine wichtige Gelegenheit im engen Rennen um die Spitzenplätze. Für Velbert hingegen wird die Lage im Tabellenkeller zunehmend schwieriger. Die SSVg Velbert erwischte den besseren Start und ging früh durch Max Machtemes in Führung (15.). In einer Partie, in der die Gastgeber im Abstiegskampf dringend Punkte benötigen, entwickelte sich zunächst ein Spiel, das in die gewünschte Richtung zu laufen schien. Kurz vor der Pause gelang Borussia Dortmund II jedoch der Ausgleich: Mario Pejazic traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1 (45.+1) und veränderte damit die Ausgangslage spürbar. Direkt nach dem Seitenwechsel kippte die Partie endgültig. Babis Drakas erzielte die Führung für die Gäste (56.) und stellte die Weichen auf Auswärtssieg.