SSVg Velbert verliert ihren besten Spieler an den FC Schalke 04

Andri Buzolli wechselt von der SSVg Velbert zur U23 des FC Schalke 04. – Foto: SSVg Velbert 02

Andri Buzolli ist der Spieler der Saison der SSVg Velbert. Mit seinen 21 Jahren führt er sein Team womöglich am Sonntag zum Aufstieg in die Regionalliga West, danach ist das Kapitel in Velbert für ihn vorerst beendet, denn der Stürmer wechselt zum FC Schalke 04.

Das berichtet der Reviersport. Der Zweitligist will den Angreifer für seine U23 verpflichtet. Der Knappennachwuchs spielt bereits in der Regionalliga, weshalb es kommende Saison zum Wiedersehen von Buzolli und Velbert kommen könnte. Das Gerücht hat sich schon länger gehalten, wurde durch sein Probetraining in Gelsenkirchen natürlich auch angefeuert. Dass Schalke den Velbert-Knipser auf dem Schirm hat, ist aber nur logisch, denn mit 17 Toren und 21 Vorlagen gehört er zu den herausragenden Offensivakteuren in der Oberliga Niederrhein. Wenn die SSVg Velbert am Sonntag die Sportfreunde Baumberg schlägt, ist der Aufstieg in die Regionalliga sicher. Selbst bei einem Remis oder einer eigenen Niederlage scheint noch alles möglich - mehr dazu an dieser Stelle.