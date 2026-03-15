SSVg Velbert verlängert mit Jonas Büchte - und holt Tom Behle

Tom Behle wechselt im Sommer zur SSVg Velbert. – Foto: Susanne Dodt (ETB)

Die SSVg Velbert kämpft in der Regionalliga West gegen den Abstieg, nach dem 0:2 gegen Spitzenreiter Fortuna Köln am Freitagabend fehlen weiter nur zwei Zähler zum wahrscheinlich rettenden Ufer, es ist also keineswegs sicher, weder in die eine noch in die andere Richtung, in welcher Spielklasse der Klub in der kommenden Spielzeit an den Start geht. Dennoch hat der Verein am Sonntag gleich zwei Personalien vermeldet.

Mit Jonas Büchte verlängert ein Stammspieler für zwei Jahre

So hat Jonas Büchte seinen Vertrag, ganz unabhängig von der Spielklasse, um zwei weitere Jahre verlängert. Der 25-Jährige kam im Frühjahr 2025 zur SSVg, nachdem er, von Fortuna Düsseldorf ausgebildet, drei Jahre in den USA gespielt hatte. So gehörte er als Innenverteidiger zu der Mannschaft, die im vorigen Sommer die Rückkehr in die Regionalliga West klarmachte. Der Verein wertet die Entscheidung als klares Zeichen für Kontinuität und Stabilität, wie es auf der Homepage der Velberter heißt. In der laufenden Saison der vierten Liga stand er 20-mal auf dem Feld, nahezu immer in der Startformation.

Gebürtiger Verlberter Behle kommt im Sommer

Doch der Klub vermeldet auch einen externen Zugang. Denn der 18-jährige Tom Behle, der aktuell in Diensten von Schwarz-Weiß Essen steht, wird sich im Sommer den Velbertern anschließen. Aktuell spielt er dort im defensiven Mittelfeld der U19 in der Niederrheinliga, allerdings mit starken Akzenten nach vorne. Denn in 16 Spielen hat er bereits sieben Treffer erzielt und drei weitere vorbereitet. Als A-Junior lief er zuvor auch für den TSV Meerbusch auf, zuvor bildete ihn Rot-Weiß Oberhausen aus. Seine Torgefahr hat er allerdings erst jetzt entdeckt. Ein Stück weit kehrt Behle allerdings auch zurück, ist er doch in Velbert geboren. "Auch in den persönlichen Gesprächen hat Tom einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Er passt sowohl sportlich als auch charakterlich sehr gut in die Struktur und den Charakter dieser Mannschaft", werden Oliver Kuhn und Michael Kirschner auf der Vereinshomepage zitiert.