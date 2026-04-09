SSVg Velbert: Trainerteams der Jugendabteilungen stehen fest

Die SSVg Velbert stellt die Trainerteams der Jugendabteilungen vor – Foto: SSVg Velbert 02

Während die erste Mannschaft der SSVg Velbert 02 in der Regionalliga um den Klassenerhalt kämpft, verbucht der Verein große Erfolge im Jugendbereich. Die Trainerteams der Jugendabteilungen, angefangen bei der U-13 bis hin zur U-19, stehen für die kommende Spielzeit fest.

Mehr Talente aus den eigenen Reihen schaffen

Talente, wie beispielsweise Timo Böhm, oder auch Kilian-Joel Wagenaar kamen aus den Jugendabteilungen anderer Vereine. In Zukunft will die SSVg allerdings wieder eigene Talente an den Herrenbereich heranführen.

Daher wurden die Trainerteams der einzelnen Jugendabteilungen früh aufgestellt, um somit einen guten Start in die kommende Saison zu ermöglichen. "Die Kontinuität in der Trainerarbeit ist ein entscheidender Faktor für die Entwicklung unserer Nachwuchsspieler“, hieß es auf der offiziellen Vereinsseite Velberts.