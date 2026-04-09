SSVg Velbert: Trainerteams der Jugendabteilungen stehen fest

Während die erste Mannschaft der SSVg Velbert 02 in der Regionalliga um den Klassenerhalt kämpft, verbucht der Verein große Erfolge im Jugendbereich. Die Trainerteams der Jugendabteilungen, angefangen bei der U-13 bis hin zur U-19, stehen für die kommende Spielzeit fest.
Talente, wie beispielsweise Timo Böhm, oder auch Kilian-Joel Wagenaar kamen aus den Jugendabteilungen anderer Vereine. In Zukunft will die SSVg allerdings wieder eigene Talente an den Herrenbereich heranführen.
Daher wurden die Trainerteams der einzelnen Jugendabteilungen früh aufgestellt, um somit einen guten Start in die kommende Saison zu ermöglichen. "Die Kontinuität in der Trainerarbeit ist ein entscheidender Faktor für die Entwicklung unserer Nachwuchsspieler“, hieß es auf der offiziellen Vereinsseite Velberts.
Neben den feststehenden Trainerteams können einige Jugendabteilungen der SSVg auch sportliche Erfolge feiern. Beispielsweise steht die A-Jugend (U-19) des Regionalligisten auf dem ersten Platz der A-Junioren-Leistungsklasse im Kreis Wuppertal-Niederberg. Cheftrainer Mirko Strasdin wird somit auch in der kommenden Spielzeit zusammen mit Co-Trainer Patrick Baudry und Co-Trainer Niklas Schön agieren.
Die weiteren Trainerteams im Überblick:
U18 – A-Junioren: Cheftrainer Max Röcker, Co-Trainer Feysel Tastan, Torwarttrainer Philip Heiduk.
U17 – B-Junioren: Cheftrainer Elvir Mesic, Co-Trainer Santi Bazzano, Torwarttrainer Marc Bläßing.
U16 – B-Junioren: Cheftrainer Bernard Ounagrande, Co-Trainer Tolunay Kücükodabasi, Torwarttrainer Marc Bläßing.
U15 – C-Junioren: Cheftrainer Florian Wardi, Co-Trainer Alessandro Andriani und Magnus Langenoh.
U14 – C-Junioren: Cheftrainer Ahmet Özbilir
U13 – D-Junioren: Cheftrainer Fatih Kaplan, Co-Trainer Harry Koromilas und Henry Hähnel.