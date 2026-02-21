 2026-02-20T12:29:42.904Z

SSVg Velbert schockt Gütersloh, RWO rettet sich spät

Regionalliga West: Die SSVg Velbert schlägt den FC Gütersloh, der 1. FC Bocholt kassiert Platzverweise und die nächste Pleite - diesmal gegen den Bonner SC. Dafür darf der Wuppertaler SV feiern, Rot-Weiß Oberhausen rettet spät einen Punkt.

von André Nückel · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser
Die SSVg Velbert darf wieder jubeln.
Die SSVg Velbert darf wieder jubeln. – Foto: IMAGO/ Maximilian Koch

Spieltag 23 in der Regionalliga West! Die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV haben im Abstiegskampf wichtige Siege eingefahren. Dagegen verliert der 1. FC Bocholt gegen den Bonner SC und RW Oberhausen rettet einen Punkt gegen den SV Rödinghausen.

Pierre Fassnacht rettet Oberhausen

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
2
2
Abpfiff
Nach einer Nullnummer zur Pause bekamen die Zuschauer im Stadion Niederrhein noch eine Menge geboten. Maximilian Hippe (55.) und Viktor Miftaraj (62.) schossen den SV Rödinghausen überraschend mit 2:0 in Front, aber RW Oberhausen gab sich nicht auf. Nach dem Anschluss durch Tim Krohn mussten die Hausherren aber lange zittern (81.), denn erst spät in der Nachspielzeit glich Pierre Fastnacht aus (93.).

RW Oberhausen – SV Rödinghausen 2:2
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer (83. Pierre Fassnacht), Drew Murray, Eric Gueye, Luca Schlax (75. Cankoray Mutlu), Matona-Glody Ngyombo, Lucas Halangk (64. Tim Krohn), Burinyuy Nyuydine (75. Alexander Mühling), Seok-ju Hong (64. Elias Demirarslan), Timur Kesim - Trainer: Sebastian Gunkel
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Tim Corsten, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Julian Schwermann (83. Aygün Yildirim), Abdul Fesenmeyer (61. Cottrell Ezekwem), Eduard Probst (83. Leonard Köhler) - Trainer: Lars Fleischer
Schiedsrichter: Ivan Mrkalj
Tore: 0:1 Maximilian Hippe (55.), 0:2 Viktor Miftaraj (62.), 1:2 Tim Krohn (81.), 2:2 Pierre Fassnacht (90.+3)

SSVg Velbert gewinnt in Gütersloh

Heute, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
0
1
Abpfiff
Ein tolles Ergebnis für das Kellerkind SSVg Velbert! Der Aufsteiger entführte die Punkte aus Gütersloh, weil Max Machtemes nach einer halben Stunde einen Handelfmeter verwandelte. Max Wiese flog zwar nach einer Stunde vom Platz, doch auch in Unterzahl warf der Gast alles rein. Das Spielglück gehörte weiter Velbert, die ihre Chancen auf den Klassenerhalt aktuell fast wöchentlich erhöhen.

FC Gütersloh – SSVg Velbert 0:1
FC Gütersloh: Jarno Peters, Leo Weichert (78. Hannes John), Jannik Borgmann, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Jan-Lukas Liehr, Jakob Korte (63. Henri Bollmann), Luis Frieling, Paolo Maiella (63. Sandro Reyes) - Trainer: Julian Hesse
SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Kilian-Joel Wagenaar (69. Pascal Kubina), Max Wiese, Max Machtemes, Timo Mehlich (69. Beyhan Ametov), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (69. David Glavas), Artur Golubytskij, Oguzcan Büyükarslan (90. Baran Seker), Robin Hilger, Nicolas Westerhoff (59. Philip Buczkowski) - Trainer: Bogdan Komorowski
Zuschauer: 1334
Tore: 0:1 Max Machtemes (31. Handelfmeter)
Gelb-Rot: Max Wiese (60./SSVg Velbert/Wiederholtes Foulspiel)

Fortuna-Duell ist ausgefallen

Heute, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Abgesagt

Beim 1. FC Bocholt läuft es einfach nicht

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
1
2
Der 1. FC Bocholt vergibt eine Führung gegen den Bonner SC und verliert in doppelter Unterzahl erneut - hier gibt es den ausführlichen Spielbericht.

1. FC Bocholt – Bonner SC 1:2
1. FC Bocholt: Paul Grave, Philipp Hanke, Julian Riedel, Jeff Mensah, Dominik Lanius (80. Ozan Hot), Paul Seidel (74. Johannes Dörfler), Marlon Frey (74. Nazzareno Ciccarelli), Marvin Lorch, Stipe Batarilo, Arnold Budimbu, Charles-Jesaja Herrmann - Trainer: René Lewejohann
Bonner SC: Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Bilal-Badr Ksiouar, Massaman Keita, Roman Doulashi, Maximilian Pommer, Haris Mesic (55. Tobias Peitz), Bogdan Shubin (73. Eray Isik), Jonas Berg (73. Daiki Kamo), Robin Bird, Lucas Cueto - Trainer: Björn Mehnert
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 1683
Tore: 1:0 Marvin Lorch (35.), 1:1 Lucas Cueto (55. Foulelfmeter), 1:2 Lucas Cueto (57.)
Gelb-Rot: Stipe Batarilo (71./1. FC Bocholt/)
Rot: Ozan Hot (87./1. FC Bocholt/Notbremse)
Besondere Vorkommnisse: Arnold Budimbu (1. FC Bocholt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Elias Bördner (13.).

Wiedenbrück nimmt Punkt mit

Heute, 14:00 Uhr
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
0
0
Abpfiff
Der SC Wiedenbrück hat beim 0:0 in Lotte, das im Mittelfeld rangiert, einen Punkt mitgenommen. Für das Schlusslicht ist ein Zähler eigentlich zu wenig, der Rückstand auf die anderen Klubs beträgt aber auch nur fünf Punkte.

VfL Sportfreunde Lotte – SC Wiedenbrück 0:0
VfL Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Andreas Wiegel, Luca Kerkemeyer, Fabian Rüth, Louis Hiepen, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Kaan Kurt, Max Ritter, Diamant Berisha - Trainer: Fabian Lübbers
SC Wiedenbrück: Lukas Kasparek, Christian Stabenau (54. Sebastian Mai), Joel Udelhoven, Timo Kondziella, Charalampos Chantzopoulos, Maik Amedick, Benjamin Friesen, Fabio Riedl, Konstantin Gerhardt, Davud Tuma (68. Marlon Lakämper), Moussa Doumbouya (68. Saban Kaptan) - Trainer: Sascha Mölders
Schiedsrichter: Nils Hasse
Tore: keine Tore

Späte Erlösung für den WSV

Heute, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
1
0
Abpfiff
Mike Wunderlich hat sein erstes Spiel als Coach des Wuppertaler SV gewonnen, doch es war gegen den 1. FC Köln II ein hartes Stück Arbeit - mehr hier.

Wuppertaler SV – 1. FC Köln II 1:0
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Subaru Nishimura (66. Amin Bouzraa), Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja (83. Vincent Schaub), Toshiaki Miyamoto, Celal Aydogan (82. Hans-Juraj Hartmann), Marko Stojanovic, Cenk Durgun (54. Levin Müller), Dominic-Maximilian Constantine, Noah Heim (54. Nicolas Hirschberger), Josue Santo - Trainer: Mike Wunderlich
1. FC Köln II: Luis Hauer, Yannick Mausehund, Luc Dabrowski, Cenny Neumann, Mikail Özkan, Fayssal Harchaoui, Etienne Borie (39. Nilas Yacobi), Patrik Kristal, Jonathan Friemel (78. Luca Dürholtz), Bernie Lennemann (64. Maik Afri Akumu), Sargis Adamyan (78. Safyan Touré) - Trainer: Evangelos Sbonias
Zuschauer: 1059
Tore: 1:0 Amin Bouzraa (90.+6)
Gelb-Rot: Josue Santo (60./Wuppertaler SV/)

Liveticker: VfL Bochum II - FC Schalke 04 II

Heute, 16:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
1
2

Am Sonntag: Borussen-Duell zwischen Gladbach und dem BVB, die Sportfreunde Siegen empfangen Paderborn II

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
Abgesagt

Di., 24.02.2026, 19:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
19:00live

Der nächste Spieltag in der Regionalliga West

24. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - VfL Bochum II
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Lotte
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Gütersloh
So., 01.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - 1. FC Bocholt
So., 01.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Bonner SC
So., 01.03.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - RW Oberhausen

