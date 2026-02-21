SSVg Velbert schockt Gütersloh, RWO rettet sich spät

Spieltag 23 in der Regionalliga West! Die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV haben im Abstiegskampf wichtige Siege eingefahren. Dagegen verliert der 1. FC Bocholt gegen den Bonner SC und RW Oberhausen rettet einen Punkt gegen den SV Rödinghausen.
RW Oberhausen – SV Rödinghausen 2:2
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer (83. Pierre Fassnacht), Drew Murray, Eric Gueye, Luca Schlax (75. Cankoray Mutlu), Matona-Glody Ngyombo, Lucas Halangk (64. Tim Krohn), Burinyuy Nyuydine (75. Alexander Mühling), Seok-ju Hong (64. Elias Demirarslan), Timur Kesim - Trainer: Sebastian Gunkel
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Tim Corsten, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Julian Schwermann (83. Aygün Yildirim), Abdul Fesenmeyer (61. Cottrell Ezekwem), Eduard Probst (83. Leonard Köhler) - Trainer: Lars Fleischer
Schiedsrichter: Ivan Mrkalj
Tore: 0:1 Maximilian Hippe (55.), 0:2 Viktor Miftaraj (62.), 1:2 Tim Krohn (81.), 2:2 Pierre Fassnacht (90.+3)
FC Gütersloh – SSVg Velbert 0:1
FC Gütersloh: Jarno Peters, Leo Weichert (78. Hannes John), Jannik Borgmann, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Jan-Lukas Liehr, Jakob Korte (63. Henri Bollmann), Luis Frieling, Paolo Maiella (63. Sandro Reyes) - Trainer: Julian Hesse
SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Kilian-Joel Wagenaar (69. Pascal Kubina), Max Wiese, Max Machtemes, Timo Mehlich (69. Beyhan Ametov), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (69. David Glavas), Artur Golubytskij, Oguzcan Büyükarslan (90. Baran Seker), Robin Hilger, Nicolas Westerhoff (59. Philip Buczkowski) - Trainer: Bogdan Komorowski
Zuschauer: 1334
Tore: 0:1 Max Machtemes (31. Handelfmeter)
Gelb-Rot: Max Wiese (60./SSVg Velbert/Wiederholtes Foulspiel)
1. FC Bocholt – Bonner SC 1:2
1. FC Bocholt: Paul Grave, Philipp Hanke, Julian Riedel, Jeff Mensah, Dominik Lanius (80. Ozan Hot), Paul Seidel (74. Johannes Dörfler), Marlon Frey (74. Nazzareno Ciccarelli), Marvin Lorch, Stipe Batarilo, Arnold Budimbu, Charles-Jesaja Herrmann - Trainer: René Lewejohann
Bonner SC: Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Bilal-Badr Ksiouar, Massaman Keita, Roman Doulashi, Maximilian Pommer, Haris Mesic (55. Tobias Peitz), Bogdan Shubin (73. Eray Isik), Jonas Berg (73. Daiki Kamo), Robin Bird, Lucas Cueto - Trainer: Björn Mehnert
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 1683
Tore: 1:0 Marvin Lorch (35.), 1:1 Lucas Cueto (55. Foulelfmeter), 1:2 Lucas Cueto (57.)
Gelb-Rot: Stipe Batarilo (71./1. FC Bocholt/)
Rot: Ozan Hot (87./1. FC Bocholt/Notbremse)
Besondere Vorkommnisse: Arnold Budimbu (1. FC Bocholt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Elias Bördner (13.).
VfL Sportfreunde Lotte – SC Wiedenbrück 0:0
VfL Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Andreas Wiegel, Luca Kerkemeyer, Fabian Rüth, Louis Hiepen, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Kaan Kurt, Max Ritter, Diamant Berisha - Trainer: Fabian Lübbers
SC Wiedenbrück: Lukas Kasparek, Christian Stabenau (54. Sebastian Mai), Joel Udelhoven, Timo Kondziella, Charalampos Chantzopoulos, Maik Amedick, Benjamin Friesen, Fabio Riedl, Konstantin Gerhardt, Davud Tuma (68. Marlon Lakämper), Moussa Doumbouya (68. Saban Kaptan) - Trainer: Sascha Mölders
Schiedsrichter: Nils Hasse
Tore: keine Tore
Wuppertaler SV – 1. FC Köln II 1:0
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Subaru Nishimura (66. Amin Bouzraa), Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja (83. Vincent Schaub), Toshiaki Miyamoto, Celal Aydogan (82. Hans-Juraj Hartmann), Marko Stojanovic, Cenk Durgun (54. Levin Müller), Dominic-Maximilian Constantine, Noah Heim (54. Nicolas Hirschberger), Josue Santo - Trainer: Mike Wunderlich
1. FC Köln II: Luis Hauer, Yannick Mausehund, Luc Dabrowski, Cenny Neumann, Mikail Özkan, Fayssal Harchaoui, Etienne Borie (39. Nilas Yacobi), Patrik Kristal, Jonathan Friemel (78. Luca Dürholtz), Bernie Lennemann (64. Maik Afri Akumu), Sargis Adamyan (78. Safyan Touré) - Trainer: Evangelos Sbonias
Zuschauer: 1059
Tore: 1:0 Amin Bouzraa (90.+6)
Gelb-Rot: Josue Santo (60./Wuppertaler SV/)
24. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - VfL Bochum II
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Lotte
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Gütersloh
So., 01.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - 1. FC Bocholt
So., 01.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Bonner SC
So., 01.03.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - RW Oberhausen
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: