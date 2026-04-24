SSVg Velbert schnappt sich U19-Juwel von Ratingen 04/19

Bouassaria (li) wechselt nach Velbert. – Foto: Ralph Görtz

Nach den Verpflichtungen von Tom Behle und Julio Torrens, sichert sich die SSVg Velbert bereits den dritten Zugang für die kommende Spielzeit. Der 18-Jährige Noah Bouassaria, Kapitän in der U19 von Ratingen 04/19, wird sich den Blauen Löwen für die kommende Spielzeit anschließen. Nicht ausgeschlossen, dass er dann auch direkt auf seinen Ex-Verein trifft.

Starke Quote

Sowohl für Velbert als auch in Ratingen schwebt nämlich noch ein großes Fragezeichen über der kommenden Ligazugehörigkeit. Ratingen hofft auf den erstmaligen Regionalliga-Aufstieg, während Velbert dort wohl noch bis zuletzt um die Klasse kämpfen muss.

Für den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Laufbahn strebt Bouassaria jedenfalls einen Tapetenwechsel an. Sein Empfehlungsschreiben kann sich sehen lassen. In 45 Spielen in der U19-Niederrheinliga erzielte er 23 Treffer und steuerte zusätzlich 13 Vorlagen bei. So hatten die Velberter das Offensiv-Juwel schon länger im Blick: "Die sportliche Leitung der SSVg wurde im Rahmen mehrerer Live-Beobachtungen auf Bouassaria aufmerksam. Im anschließenden Probetraining unter Cheftrainer Bogdan Komorowski und seinem Trainerteam bestätigte er seine Leistungen und empfahl sich nachhaltig für eine Verpflichtung", schreiben die Velberter in einer Vereinsmitteilung.

Sportchef Michael Kirschner ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass sich Noah trotz mehrerer Angebote aus der Oberliga für unseren Weg bei der SSVg Velbert entschieden hat."

Ob dieser umgehend in die Regionalliga führt, dürfte sich in wenigen Wochen entscheiden.

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