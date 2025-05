SSVg Velbert schlägt in der Mittelrheinliga zu: Torgefahr für Primus

Plötzlich hat es die SSVg Velbert in der eigenen Hand: Seit dem vergangenen Wochenende ist das Team von Trainer Ismail Jaouri wieder Tabellenführer der Oberliga Niederrhein und kann am kommenden Sonntag aus eigener Kraft in die Regionalliga West zurückkehren. Die Planungen laufen deshalb auf Hochtouren, am Dienstag hat Velbert einen Zugang aus der Mittelrheinliga vorgestellt: Haruto Idoguchi kommt vom Siegburger SV!

Der 20-jährige Japaner wird am Sonntag natürlich Velbert die Daumen drücken, denn mit einem Sieg bei Sportfreunde Baumberg steigt die SSVg zum vierten Mal seit 2012/13 in die Regionalliga West. Weil die SpVg Schonnebeck das Topspiel beim ETB Schwarz-Weiß Essen zuletzt verlor, kann es Velbert aus eigener Kraft richten. Selbst bei einem Remis oder einer Niederlage in Baumberg kann die Mannschaft von Jaouri entweder direkt oder über eine mögliche Relegation aufsteigen.

Seit einem Jahr spielt Idoguchi in Deutschland, er kam zum Saisonstart nach Siegburg in die Mittelrheinliga. Der Linksfuß, der auf dem Flügel unterwegs ist, hat sich schnell akklimatisiert und in 22 Einsätzen sieben Tore geschossen und weitere vier Treffer seiner Mitstreiter vorbereitet. Der SVS spielt auch dank des Japaners in der Verbandsliga eine gute Rolle und belegt drei Spieltage vor dem Saisonende Rang drei. „Haruto bringt genau die Qualitäten mit, die unser Offensivspiel bereichern können", teilt Michael Kirschner, bei der Vorstellung mit. Idoguchi empfahl sich im Probetraining.

Ob Velbert die direkte Rückkehr in die Regionalliga schafft, könnt ihr am Sonntag natürlich auf FuPa verfolgen. An dieser Stelle findet ihr alle möglichen Konstellationen für Velbert, Schonnebeck und den ETB - so steigen die Klubs auf.

Das sind die Zugänge der SSVg Velbert 2025/26

Zugänge: Leon Jonah Lepper (FC Büderich), Baran Seker (TVD Velbert), Aleksandar Gudalovic (TSG Sprockhövel), Marvin Brüggehoff (TVD Velbert), Kilian-Joel Wagenaar (ETB Schwarz-Weiß Essen), Harding Mac Stuell Beira (Mülheimer FC 97), Haruto Idoguchi (Siegburger SV 04)