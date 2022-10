SSVg Velbert nach 3:0 gegen TuRU vorerst wieder an der Spitze Oberliga Niederrhein: Die Düsseldorfer hatten sich das Spiel natürlich anders vorgestellt.

Zumindest bis zum Sonntag konnte die SSVg Velbert am Freitagabend wieder die Tabellenführung übernehmen, als TuRU Düsseldorf am Freitagabend um 19.30 Uhr im schicken Schmuckkästchen der SSVg zu Gast war. Und der Plan der Gastgeber von Trainer Dimitrios Pappas ging auf. Die Velberter setzten sich souverän mit 3:0 gegen die Düsseldorfer durch und sind nun mindestens bis Sonntag wieder Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein.

In der 21. Minute brachte Ismail Remmo, im Sommer von ETB Schwarz-Weiß Essen gekommen, die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Es war Remmos drittes Saisontor. Schon vor dem Führungstor hatte er eine echt gute Möglichkeit und eine Halbchance auf seinem Konto verbucht. Und auch am Treffer zum 2:0 drei Minuten vor der Pause war Remmo beteiligt, diesmal als Vorlagengeber. Der Treffer ging diesmal auf das Konto von Manuel Schiebener. Zwischen den Treffern hatte Robin Hilger noch getroffen, stand jedoch wohl im Abseits. Einmal musste auch TuRU-Keeper Johannes Kultscher sein ganzes Können aufbieten.

Auch in der zweiten Hälfte reihten die Gastgeber Abschluss an Abschluss, entschieden das Spiel dabei jedoch zunächst nicht. In Gefahr geriet der Sieg aber schon deshalb nicht, weil die Gäste zwar leidenschaftlich verteidigten und Kultscher immer wieder zur Stelle war, offensiv aber so gut wie nichts von den Düsseldorfern zu sehen war. Den Deckel auf das Spiel machte die SSVg dann erst in der 88. Minute, als der nach gut einer Stunde eingewechselte Timo Mehlich nach Vorarbeit von Yasin-Cemal Kaya eiskalt abschloss.

Damit ist die SSVg nun erst einmal zwei Zähler vor dem KFC Uerdingen, der am Sonntag nun gegen den 1. FC Kleve einen Sieg benötigt, um wieder an die Spitze zu rücken.