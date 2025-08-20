SSVg Velbert kommt mit blauem Auge davon - SG Unterrath liefert Kampf

Die SSVg Velbert führt zwar lange bei der SG Unterrath, doch der Landesligist kann im Niederrheinpokal gleich zweimal den Anschlusstreffer erzielen. Erst Baran Seker sichert dem Regionalliga-Aufsteiger mit seinem Treffer zum 4:2 (1:0) das Weiterkommen und damit die 2. Runde.

Die SGU hatte zunächst Glück, weil Payam Safarpour-Malekabad einen Elfmeter von Dfavid Glavas festhielt (18.). Der 21-Jährige machte es wenig später allerdings besser und traf per Kopf zur Pausenführung der Velberter (33.). Timo Böhm erhöhte in der 52. Minute auf 2:0, doch Shuki Hamanosono erzielte den Anschlusstreffer von Unterrath (60.), das in der Folge weiter hoffte. Auch auf den nächsten Treffer der Gäste durch Harumi Goto (73.) kam die Mannschaft von Deniz Aktag heran, diesmal half allerdings ein Eigentor von Torhüter Luis Plath zum 2:3 (79.).

Erst in der Nachspielzeit fiel der erlösende Treffer zum 4:2 durch Sezer. Damit verpasste Unterrath zwar die Überraschung, verkaufte sich aber beachtlich. Am Donnerstag wird der Gegner der 2. Runde der Velberter ausgelost - natürlich live auf FuPa.

Die Vorschau

Die SSVg Velbert gastiert in der 1. Runde des Niederrheinpokals am Mittwochabend bei der SG Unterrath (19.30 Uhr). Der Landesliga-Klub hofft auf die Überraschung gegen den Regionalliga-Klub, der in einer intensiven Woche steckt. Hier gibt es den Liveticker.

Allzu viele Pausen hat die SSVg Velbert derzeit nicht. Vergangene Woche Montag spielte der Aufsteiger in die Regionalliga West beim VfL Bochum II (2:2), am Sonntag gab es eine knappe Niederlage gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach U23 (1:2), am Mittwoch folgt das Pokalspiel in Düsseldorf und am Sonntag das wichtige Auswärtsspiel bei RW Oberhausen, die ähnlich wie Velbert im Tabellenkeller stecken.

Kurzum: Ismail Jaroui wird vermutlich gegen die SG Unterrath rotieren, was die Chancen der Landesliga-Mannschaft steigert. Die SGU um Trainer Denis Aktag startete mit einem 3:1 beim TSV Solingen erfolgreich in die Saison.

So läuft die 1. Runde des Niederrheinpokals

Fr., 08.08.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden 1:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SC St. Tönis 1911/20 1:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch 4:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Grevenbroich-Süd 3:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Velbert 1:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Cronenberger SC 1:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr STV Hünxe - TSV Weeze 2:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Scherpenberg 2:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Lürrip - Rheinland Hamborn 5:6

So., 10.08.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - TuRU Düsseldorf 1:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - TSV Solingen 0:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SpVgg Steele - VfL Jüchen-Garzweiler 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr Fortuna Bottrop - 1. FC Monheim 0:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Sterkrade 72 - Ratingen 04/19 0:16

So., 10.08.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - SV Biemenhorst 1:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SpVg Schonnebeck 1:10

So., 10.08.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB Homberg 2:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Baumberg 0:7

So., 10.08.25 15:00 Uhr VfL Repelen - FC Büderich 0:6

So., 10.08.25 15:00 Uhr Duisburger FV 08 - SV Sonsbeck 0:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Union Nettetal - TSV Meerbusch 1:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr PSV Wesel - ETB Schwarz-Weiß Essen 0:6

So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VfB 03 Hilden 2:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SuS Schaag - 1. FC Kleve 1:3

So., 10.08.25 16:00 Uhr KFC Uerdingen - SSV Bergisch Born 1:0

So., 10.08.25 16:00 Uhr Heisinger SV - SV Uedesheim 4:6

Mi., 13.08.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - TSV Krefeld-Bockum 7:0

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - 1. FC Bocholt

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Victoria Mennrath - MSV Duisburg

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr SG Unterrath - SSVg Velbert

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr SV Budberg - RW Oberhausen

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen - SV Solingen 08/10