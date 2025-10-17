Bogdan Komorowski übernimmt das Zepter in Velbert. – Foto: Boris Hempel

SSVg Velbert: Kirschner über Neucoach Komorowski und das Pokalaus Niederrheinpokal: Im ersten Spiel nach der Freistellung von Ismail Jaroui musste sich die SSVg Velbert im Pokalduell gegen Ligakontrahent 1. FC Bocholt mit 0:2 geschlagen geben. Im Anschluss an das Pokalaus bestätigten die Verantwortlichen um Sportleiter Michael Kirschner nun am Mittwochabend die Einstellung von Bogdan Komorowski als neuen Übungsleiter.

Nur einen Tag nach der 0:2-Schlappe gegen Ligakontrahent 1. FC Bocholt hat die SSVg Velbert den Nachfolger von Aufstiegscoach Ismail Jaroui vorgestellt: Bogdan Komorowski, zuletzt bei Fortuna Köln aktiv, wird fortan den Posten an der Seitenlinie der SSVg übernehmen. Die sportliche Verantwortung um Sportleiter Michael Kirschner schenkt dem 39-jährigen Übungsleiter somit das Vertrauen, das Ligaschlusslicht der Regionalliga West zu stabilisieren und den Klassenerhalt zu erreichen.

Wirklich Rund läuft es für Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert in der noch jungen Saison bislang nicht: Nach elf absolvierten Spieltagen stehen die Blau-Weißen mit lediglich vier Zählern auf der Habenseite auf dem letzten Tabellenrang, warten noch immer auf den ersten Ligaerfolg. Aus eben diesem Grund sahen sich die Verantwortlichen um Sportleiter Michael Kirschner nach der 2:3-Pleite im Kellerduell gegen den SV Rödinghausen vor gut zwei Wochen gezwungen, Aufstiegstrainer Ismail Jaroui freizustellen. Nach dem Pokalaus gegen Bocholt wurde nun mit Bogdan Komorowski der Nachfolger präsentiert. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein äußert sich SSVg-Sportleiter Kirschner über die neue Trainerlösung und blickt auf das Pokalduell gegen Ligarivale Bocholt zurück.

Drei Wochen nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Bocholt in der Liga kam es nun zum erneuten Aufeinandertreffen im Rahmen des Pokals, in dem es erneut die „Schwatten“ waren, die die Oberhand behielten. Arnold Budimbu und FCB-Joker Patrick Kurzen besiegelten den 2:0-Auswärtserfolg und somit das Pokalaus Velberts. Dennoch zeigt sich Sportleiter Kirschner zufrieden mit dem Auftreten des Teams, das im ersten Spiel nach der Jaroui-Freistellung von dessen bisherigem Co-Trainer Niklas Bornekessel geführt wurde: „Wir sind mit der Leistung und dem Engagement der Mannschaft hochzufrieden, läuferisch wie spielerisch sah das sehr gut aus. Allerdings hat uns - wie auch in der Liga bisher - leider das Quäntchen Glück gefehlt“, schlussfolgert Kirschner. Wie der Sportdirektor außerdem anführt sei es eben dieses fehlende Quäntchen Glück gewesen, was auch über die Entlassung von Ismail Jaroui entschieden habe, schließlich hätten „am Ende die Punkte gefehlt.“ Demnach „wollten und mussten wir neue Impulse setzen und den Fokus nun nach vorne richten“, stellt Kirschner ergänzend klar. Komorowski soll die Wende schaffen Seit Mittwochabend steht nun auch fest, mit wem die SSVg die Kehrtwende anvisieren will: Bogdan Komorowski heißt der neue Mann an der Seitenlinie der Blau-Weißen. Dem 39-jährigen Übungsleiter, der zuletzt die zweite Mannschaft von Fortuna Köln coachte und einiges an Scouting-Erfahrung mitbringt, wurde seitens der Vereinsführung das vollste Vertrauen ausgesprochen: