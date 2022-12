Die Aufstiegsträume beim KFC Uerdingen scheinen so langsam ausgeträumt. – Foto: Stefan Brauer

SSVg Velbert kann Uerdingen-Patzer nicht nutzen - FSV verliert erneut Kantersiege gab es für den VfB Homberg und den VfB Hilden, auch der SV Sonsbeck setzte sich klar durch.

Zum Hinrunden-Finale hatte TuRU Düsseldorf frei, aber der 21. Spieltag der Oberliga Niederrhein war nicht der letzte des Jahres. Der Cronenberger SC und der SC St. Tönis sollten am Freitagabend den Spieltag eröffnen, die Partie wurde aber abgesagt. Die anderen Begegnungen fanden erst am Sonntag statt. Dabei gab es durchaus die ein oder andere Überraschung.

Nichts ging am Freitagabend um 20 Uhr an der Hauptstraße. Der Frost machte die Austragung der Partie unmöglich, die aufgrund der Weihnachtsfeier der Wuppertaler Gastgeber auf diesen Termin gelegt worden war. Die Gäste wird es gefreut haben, waren sie mit dem Termin und der Anreise zu dieser Uhrzeit doch alles andere als glücklich. ________________ FSV Duisburg kassiert nächste Niederlage

Der FSV Duisburg hat zum 16. Mal in dieser Saison verloren. Dem TVD Velbert unterlag die Mannschaft klar mit 0:3 und dürfte damit kaum mehr eine Chance auf den Klassenerhalt haben. Den Sieg leitete Timo Brauer mit einem verwandelten Strafstoß nach 28 Zeigerumdrehungen ein. Nach dem Seitenwechsel sorgten Noah Korczowski (54.) und Dennis Wegner (70.) für die Entscheidung. Velbert bleibt damit auf Tabellenplatz vier, die Rote Laterne ist weiter in festen Händen beim FSV. ________________ Baumberg baut Ungeschlagen-Serie aus

Die Sportfreunde Baumberg haben auch das achte Spiel in Folge nicht verloren. Bei der SpVg Schonnebeck setzte sich die von Salah El Halimi trainierte Elf souverän mit 4:0 durch und konnte damit den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Bis zum ersten Torerfolg des Nachmittags mussten sich die Zuschauer jedoch eine ganze Weile gedulden. Erst in der 67. Spielminute klingelte es zum ersten Mal. Shunta Onishi brachte die Gäste da mit 1:0 in Front. Die Chance zur direkten Antwort vergab Georgios Ketsatis nur vier Minuten später, als er vom Punkt an Keeper Daniel Schwabke scheiterte. In der Schluss-Viertelstunde erzielten Ben Harneid (78./90.+1) und Baris Sarikaya die Treffer zum Endstand. ________________ SV Sonsbeck lässt Nettetal keine Chance

Der großartige Lauf des SC Union Nettetal war zuletzt dann doch ein wenig ins Stocken geraten, und das nutzte am Sonntag auch Aufsteiger SV Sonsbeck aus. Die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing gewann den Vergleich mit 5:1 und liegt in der Tabelle nun im Mittelfeld einen Platz vor den Nettetalern, aufgrund der besseren Tordifferenz. In der 17. Minute eröffnete Alexander Maas den Torreigen mit seinem vierten Saisontreffer, der sechste war es nur zwei Minuten später für Denis Massold. Danach hatten dann die Nettetaler eine gute Phase, in der Peer Winkens den Anschluss herstellte und Drilon Istrefi wenig später den Ausgleich auf dem Fuß hatte. Auch nach der Pause hatte Nettetal eine Druckphase, mitten in dieser traf jedoch Maximilian Fuchs zum 3:1 für den SVS, legte kurz darauf das 4:1 nach. Das brach den Widerstand der Gäste, so dass auch Maas noch den zweiten Treffer des Tages zum 5:1 nachlegte. ________________ Liveticker: MSV Düsseldorf - KFC Uerdingen

Der MSV Düsseldorf hat für eine faustdicke Überraschung gesorgt und den KFC Uerdingen mit einem souveränen 2:0 (0:0) in die Schranken gewiesen. Hier geht es zum ausführlichen Liveticker. ________________ Velbert nutzt nächsten Uerdingen-Patzer nicht

Der KFC Uerdingen hatte mit seiner Niederlage gegen den MSV Düsseldorf dem Spitzenreiter SSVg Velbert eigentlich die nächste Steilvorlage gelieferte, doch diesmal ließ das Team von Trainer Dimitrios Pappas die Chance liegen. Und das, obwohl die Ausgangslage sich im Spiel denkbar günstig entwickelte. Denn kurz vor dem Ende der 1. Halbzeit sah Ratingens Phil Spillmann die Rote Karte. Aus einer kompletten Halbzeit in Überzahl machten die Velberter allerdings nichts – ganz im Gegenteil. In der 75. Minute traf Ali Hassan Hammoud für die Gastgeber, bei der Rückkehr in ihr Stadion. Und diesen Vorsprung rettete das Team von Trainer Martin Hasenpflug auch über die fünfminütige Nachspielzeit. Damit bleiben die Velberter sieben Zähler vor Uerdingen, das jetzt Dritter ist, weil ETB Schwarz-Weiß Essen siegte und nur noch fünf Zähler hinter dem Spitzenreiter liegt. ________________ Oguz Ayan rettet TSV Meerbusch den Dreier

Auf Offensivkraft Oguz Ayan kann sich der TSV Meerbusch in dieser Spielzeit verlassen. Der Angreifer ließ den TSV mit seinem Treffer zum 2:1 in der 82. Minute jubeln und die Gesichter bei den Gastgebern der Sportfreunde Hamborn 07 lang werden. Nach etwas mehr als einer halben Stunde hatte Harumi Goto die Meerbuscher in Führung gebracht, nach der Pause glich Timm Golley per Foulelfmeter aus (55.). Doch den erhoffen Punktgewinn gab es für die Hamborner Löwen aufgrund des Ayan-Treffers in der Schlussphase nicht. Da zuvor der MSV Düsseldorf überraschend gegen den KFC Uerdingen gewonnen hatte, zogen sie im Klassement an den Hamborner vorbei, die nun auf einem Abstiegsplatz stehen. ________________ VfB Homberg feiert Kantersieg in Kray

Mit 5:0 hat der VfB Homberg beim FC Kray gewonnen und damit den Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen auf vier Zähler reduziert. Den Grundstein für den dreifachen Punktgewinn legten die Homberger im ersten Durchgang. Ahmed-Malik Uzun per Foulelfmeter (14.) und Justin Walker (34.) sorgten für einen Zwei-Tore-Vorsprung nach den ersten 45. Minuten. Nach dem Seitenwechsel dauerte es eine Weile, ehe der VfB-Anhang erneut jubeln durfte. Nach 67 Zeigerumdrehungen vollstreckte Walker zum zweiten Mal und 20 Minuten später gelang ihm sogar Tor Nummer drei. Zwischenzeitlich auf 4:0 erhöhte Samuel Owusu Addai (70.). ________________ Schwarz-Weiß Essen schiebt sich auf Platz zwei

Seiner starken Form blieb der Traditionsverein auch im Monheimer Rheinstadion treu und gewann den Vergleich gegen den 1. FC mit 2:0. Damit schiebt sich das Team von Trainer Damian Apfeld an den Uerdingern vorbei auf den zweiten Tabellenplatz, liegt nun nur noch fünf Zähler hinter dem am Sonntag ebenfalls unterlegenen Spitzenreiter SSVg Velbert. Noel Futkeu sorgte in der 39. Minute mit seinem inzwischen schon 17. Saisontor für die Führung der Essener, die zehn Minuten vor dem Abpfiff dann für die Entscheidung gegen die von Dennis Ruess trainierten Gastgeber sorgten. Auf dem damit nur noch zwölften Tabellenplatz drohen die Monheimer doch tiefer in den Abstiegskampf gezogen zu werden, als ihnen das lieb ist. ________________ VfB Hilden schießt Kleve ab