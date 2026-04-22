SSVg Velbert II kann tief unten reinrutschen – HSV gegen SV Solingen

Die Spannung in Bezirksliga, Gruppe 2, ist greifbar. An der Tabellenspitzen können sich noch drei Mannschaften den Titel und das Landesliga-Ticket schnappen, während sieben Teams um den Klassenverbleib zittern müssen. Im Kellerduell empfängt die SSVg Velbert II den SSV Berghausen – der Gewinner macht wichtige Meter im Abstiegskampf. Nach der 6:0-Klatsche am vergangenen Wochenende ist der HSV Langenfeld auf Wiedergutmachung aus und das ausgerechnet gegen den SV Solingen. Das ist der 29. Spieltag!
30. Spieltag
Sa., 02.05.26 16:00 Uhr Vohwinkel - SC Reusrath
So., 03.05.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Cronenberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SSV Germania - Hackenberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr Ronsdorf - HSV Langenf.
So., 03.05.26 15:00 Uhr Jugoslavija - DV Solingen II
So., 03.05.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SSVg Velbert II
So., 03.05.26 15:30 Uhr Richrath - BV Gräfrath
So., 03.05.26 15:30 Uhr Berghausen - SV 09/35 W
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Solingen - SC Viktoria
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:45 Uhr SC Reusrath - SV Solingen
So., 10.05.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Berghausen
So., 10.05.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Vohwinkel
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Ronsdorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - Türkgücü Vel
So., 10.05.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - SSV Germania
So., 10.05.26 15:30 Uhr Richrath - Cronenberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr Hackenberg - RW Wülfrath
So., 10.05.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Jugoslavija