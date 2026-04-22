 2026-04-20T12:45:22.080Z

SSVg Velbert II kann tief unten reinrutschen – HSV gegen SV Solingen

Die Bezirksliga, Gruppe 2, befindet sich auf der Zielgeraden. Die SSVg Velbert II könnte nochmal ganz tief unten reinrutschen und der HSV Langenfeld empfängt den nächsten harten Brocken.

von Linus Bien · Heute, 09:00 Uhr
Die SSVg Velbert II muss liefern
Die SSVg Velbert II muss liefern

Die Spannung in Bezirksliga, Gruppe 2, ist greifbar. An der Tabellenspitzen können sich noch drei Mannschaften den Titel und das Landesliga-Ticket schnappen, während sieben Teams um den Klassenverbleib zittern müssen. Im Kellerduell empfängt die SSVg Velbert II den SSV Berghausen – der Gewinner macht wichtige Meter im Abstiegskampf. Nach der 6:0-Klatsche am vergangenen Wochenende ist der HSV Langenfeld auf Wiedergutmachung aus und das ausgerechnet gegen den SV Solingen. Das ist der 29. Spieltag!

Die Partien 29. Spieltags:

So., 26.04.2026, 12:45 Uhr
DV Solingen
TuSpo Richrath
So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
Cronenberger SC
So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
TSV Ronsdorf
So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
SV Solingen 08/10
So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
Türkgücü Velbert
So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSV Berghausen
So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
FK Jugoslavija Wuppertal
Das sind die nächsten Spieltage:

30. Spieltag
Sa., 02.05.26 16:00 Uhr Vohwinkel - SC Reusrath
So., 03.05.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Cronenberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SSV Germania - Hackenberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr Ronsdorf - HSV Langenf.
So., 03.05.26 15:00 Uhr Jugoslavija - DV Solingen II
So., 03.05.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SSVg Velbert II
So., 03.05.26 15:30 Uhr Richrath - BV Gräfrath
So., 03.05.26 15:30 Uhr Berghausen - SV 09/35 W
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Solingen - SC Viktoria

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:45 Uhr SC Reusrath - SV Solingen
So., 10.05.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Berghausen
So., 10.05.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Vohwinkel
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Ronsdorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - Türkgücü Vel
So., 10.05.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - SSV Germania
So., 10.05.26 15:30 Uhr Richrath - Cronenberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr Hackenberg - RW Wülfrath
So., 10.05.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Jugoslavija

