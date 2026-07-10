SSVg Velbert holt Regionalliga-Verteidiger und hat eine Überraschung

Die SSVg Velbert hat Luca Köbele verpflichtet. – Foto: SSVg Velbert

Die SSVg Velbert wird nach dem Abstieg aus der Regionalliga West eine der zahlreichen Mannschaften sein, die sich in der kommenden Spielzeit um die oberen Tabellenplätze der Oberliga Niederrhein bewirbt, und hat in diesem Zuge nun noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Und damit soll die Planung zumindest für die Defensive nun schon einmal abgeschlossen sein, denn die Velberter haben Luca Köbele verpflichtet.

32 Regionalligaspiele in der Vorsaison

Das war so in der Tat nur möglich, weil es den 26-Jährigen beruflich in die Region verschlagen hat. Seit der A-Jugend lief Köbele für den Bahlinger SC auf, der in der Regionalliga Südwest aktiv war, wo er in der vergangenen Spielzeit 32-mal auf dem Feld stand. Auch in der ersten Runde des DFB-Pokal, die die Bahlinger erreichten, stand er 45 Minuten gegen den 1. FC Heidenheim auf dem Platz. Vor seiner Bahlinger Zeit wurde er auch beim SC Freiburg ausgebildet. Neben der Innenverteidigung, wo Köbele bei den Velbertern eingeplant sein dürfte, kann er auch im defensiven Mittelfeld spielen - und das haben Trainer ja immer gerne. Somit wurde die besagte Lücke auch noch mit einem Akteur gefüllt, der auch als Führungsspieler voraus gehen sollte. Abgestiegen ist er mit Balingen allerdings ebenso wie die SSVg im Westen.

Büyükarslan bleibt doch in Velbert

Eine weitere Personalie betrifft den bestehenden Kader, war aber so nicht mehr erwartet worden. Oguzcan Büyükarslan hat seinen Vertrag bei der SSVg verlängert, obwohl es eigentlich bereits nach dem Abgang des Außenbahnspielers ausgesehen hatte, der erst im Winter aus der U23 des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach innerhalb der Regionalliga West zu den Velbertern gewechselt war. In 15 Einsätzen der Rückrunde gelang ihm laut FuPa-Statistik neben den zwei Treffern auch eine Vorarbeit. Das angedeutete Potenzial wollen die Verantwortlichen der SSVg nun in der kommenden Spielzeit noch weiter aus dem 22-Jährigen herauskitzeln.