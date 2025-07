SSVg Velbert holt kurz vor Ligastart einen Anker für die Defensive

Mimini bleibt der Regionalliga erhalten.

Nach seiner fußballerischen Anfängen in den Jugendmannschaften des FV Wiehl, wagte Mimini in der Saison 2022/23 den Sprung nach Hohkeppel, wo er sich mit ein bisschen Anlaufzeit immer mehr festspielte. In der Vorsaison war der Innenverteidiger so auch ein häufig gesehenes Gesicht in der Startaufstellung der Regionalliga.