SSVg Velbert holt 0:2-Rückstand im Bochumer Bundesliga-Stadion auf

Der VfL Bochum U21 trägt seine Heimspiele in der Regionalliga im Bundesliga-Stadion aus; so sahen das Duell der beiden Aufsteiger 1.337 Zuschauer im Vonovia Ruhrstadion. Luis Hartwig traf früh per Kopf für die Hausherren, die beim 0:0 bei Fortuna Köln zuletzt ihren ersten Punkt holten (9.). Da die Heimpremiere gegen den Bonner SC zum Ligastart mit 1:4 in die Hose ging, war die Elf von Heiko Butscher engagiert, es diesmal besser zu machen - und wie! Unmittelbar vor dem Seitenwechsel schoss Henri Matter vielleicht das schönste Tor der Woche, als er aus rund 25 Metern den Ball genau in den Winkel setzte (43.).

Velbert kommt wie in Lotte zurück

Velbert rannte erneut einem Rückstand hinter. Beim 0:3 gegen den Wuppertaler SV hatte der Niederrhein-Meister kein Glück, vor zwei Wochen kamen die Bergischen bei Sportfreunde Lotte zurück und sicherten sich noch spät ein 2:2. Das war auch die Blaupause für den zweiten Abschnitt, in der die Mannschaft von Ismail Jaroui um die Punkte kämpfte und erneut belohnt wurde. Zunächst verwertetet Robin Hilger eine Flanke von Timo Böhm zum Anschluss (64.), ehe sich die kurioseste Szene des Abends ereignete: Ein Rückpass auf VfL-Keeper Rölleke konnte der Keeper nicht verarbeiten. Der Ball kullerte im Anschluss in das Tor zum 2:2-Endstand (73.).

Die Schlusslichter der Regionalliga West haben nach drei Spieltagen zwei Punkte, die sich vermutlich für die SSVg Velbert etwas wertvoller anfühlen, da beide Zähler nach Rückständen auswärts eingefahren wurden. Am Sonntag soll im besten Fall im Heimspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach der erste Dreier folgen - das gilt dann auch für den VfL Bochum II beim SV Rödinghausen (wohl schon am Samstag).