SSVg Velbert hat im Test gegen Drittliga-Aufsteiger das Nachsehen Gegen den SC Fortuna Köln muss sich die SSVg Velbert 0:4 geschlagen geben. Die zweite Vorbereitungspleite für den Oberligisten. von Linus Bien · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser

Fortuna Köln brilliert bei der SSVg Velbert – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Im fünften Test der laufenden Vorbereitung muss sich die SSVg Velbert 0:4 gegen den SC Fortuna Köln geschlagen geben. In der vergangenen Saison trafen die Mannschaften noch in der Regionalliga West aufeinander. Während die Velberter den Gang zurück in die Oberliga Niederrhein gehen mussten, bereiten sich die Kölner auf eine Spielzeit in der 3. Liga vor.

Spanisches Kombinationsspiel par excellence bei den Kölnern Nachdem die Gäste aus der Domstadt bereits nach zehn Minuten eine Großchance vorzuweisen hatten, belohnten sie sich in der 13. Spielminute mit dem ersten Treffer. Und dieser war Kombinationsfußball par excellence: Eine Hereingabe können die Velberter nur sehr unsauber klären, worauf die Offensivabteilung Fußball der spanischen Art auspackte, der in einem Querpass auf den hereinlaufenden Luca Majetic endete, der nur noch einschieben musste. Heute, 13:00 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert SC Fortuna Köln Fortuna Köln 0 4 + Video Keine zehn Minuten später wird Nico Thier (22.) nach erfolgreichem Pressing im Mittelfeld lang geschickt. Per Direktabnahme zimmert er das Spielgerät in die rechte Torecke. Noch vor dem Pausentee legte der spielfreudige Drittliga-Aufsteiger einen drauf: Wieder kann sich der Oberligist nicht aus dem Kölner Druck befreien und verliert den Ball am eigenen Strafraum. Der über rechts anlaufende Kevin Brechmann (43.) steht völlig blank und schiebt zur 3:0-Pausenführung ein.