SSVg Velbert hat im Test gegen Drittliga-Aufsteiger das Nachsehen

Im fünften Test der laufenden Vorbereitung muss sich die SSVg Velbert 0:4 gegen den SC Fortuna Köln geschlagen geben. In der vergangenen Saison trafen die Mannschaften noch in der Regionalliga West aufeinander. Während die Velberter den Gang zurück in die Oberliga Niederrhein gehen mussten, bereiten sich die Kölner auf eine Spielzeit in der 3. Liga vor.
Nachdem die Gäste aus der Domstadt bereits nach zehn Minuten eine Großchance vorzuweisen hatten, belohnten sie sich in der 13. Spielminute mit dem ersten Treffer. Und dieser war Kombinationsfußball par excellence: Eine Hereingabe können die Velberter nur sehr unsauber klären, worauf die Offensivabteilung Fußball der spanischen Art auspackte, der in einem Querpass auf den hereinlaufenden Luca Majetic endete, der nur noch einschieben musste.
Keine zehn Minuten später wird Nico Thier (22.) nach erfolgreichem Pressing im Mittelfeld lang geschickt. Per Direktabnahme zimmert er das Spielgerät in die rechte Torecke. Noch vor dem Pausentee legte der spielfreudige Drittliga-Aufsteiger einen drauf: Wieder kann sich der Oberligist nicht aus dem Kölner Druck befreien und verliert den Ball am eigenen Strafraum. Der über rechts anlaufende Kevin Brechmann (43.) steht völlig blank und schiebt zur 3:0-Pausenführung ein.
Für die zweiten 45 Minuten bringt Bogdan Komorowski, Trainer der Bergischen Löwen, zwei frische Kräfte. Sein Gegenüber tut es ihm gleich. Trotz vieler weiterer Wechsel kommen die Velberter im zweiten Durchgang einfach nicht zum Torerfolg. Anders die Gäste: Wieder führt ein schneller Ballgewinn dazu, dass die Fortuna den Gastgeber völlig überrumpelt. Timo Bornemann (83.) steht letztlich alleine vor Luis Plath und tunnelt den Keeper zum 4:0-Endstand.
Mit diszipliniertem und überlegenem Pressing sowie teils überragendem Kombinationsspiel erspielt sich der Drittligist den fünften Sieg im sechsten Vorbereitungsspiel. Die SSVg Velbert muss derweil Wege finden, sich aus den gegnerischen Fängen schneller und unkomplizierter zu befreien
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