SSVg Velbert gewinnt Oberliga-Topspiel gegen ETB SW Essen knapp Oberliga Niederrhein, 14. Spieltag: Die SSVg Velbert dreht mit einem Doppelschlag die Partie und holt sich zumindest über Nacht die Tabellenführung zurück. rn

Mit einem 2:1-Erfolg gegen ETB SW Essen hat sich die SSVg Velbert am 14. Spieltag der Oberliga Niederrhein mindestens bis Sonntagnachmittag die Tabellenführung zurückgeholt. Vor einer durchaus stattlichen Kulisse sorgte ein Doppelschlag nach 20 Minuten für die Entscheidung.

Den besseren Start in die Partie erwischten nämlich die Gäste aus Essen. Marcello Romano brachte den ETB nach 16 Minuten in Front. Doch die Antwort des Aufstiegsfavoriten ließ nicht lange auf sich warten. Mit einem Doppelschlag durch Yasin-Cemal Kaya und Torjäger Robin Hilger drehten die Gastgeber die Partie und schob sich damit wieder auf Platz eins der Tabelle vor. Der VfB Hilden kann am Sonntag nachlegen, muss dafür aber beim zuletzt formstarken KFC Uerdingen gewinnen.

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Tristan Duschke, Noah Abdel Hamid, Robin Urban, Yasin-Cemal Kaya (90. Oguzhan Coruk), Max Machtemes, Manuel Schiebener (72. Yannick Geisler), Timo Mehlich (85. Joey Justin Gabriel), Robin Hilger (90. Calvin Minewitsch), Cellou Diallo (75. Patrick Schikowski), Jonas Erwig-Drüppel - Trainer: Dimitrios Pappas

ETB Schwarz-Weiß Essen: Stefan Jaschin, Mehmet Serif Dalyanoglu (66. Bilal Akhal), Pascal Kubina, Marvin Matten, Bünyamin Sahin, Frederik Lach, Giuliano Zimmerling, Marcello Romano, Ferhat Mumcu (66. Junior Landry Dongue Tsanou), Prince Kimbakidila (74. Fatih Özbayrak), Noel Futkeu - Trainer: Damian Apfeld - Trainer: Ulf Ripke

Schiedsrichter: Markus Wollenweber (Mönchengladbach) - Zuschauer: 700

Tore: 0:1 Marcello Romano (16.), 1:1 Yasin-Cemal Kaya (21.), 2:1 Robin Hilger (22.)