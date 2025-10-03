SSVg Velbert geht trotz zwei Führungen gegen Rödinghausen leer aus

Velbert gehört die erste Hälfte

In den Anfangsminuten agierten beide Seiten noch sehr abwartend, Velbert hatte Feldvorteile, gelangte zunächst aber noch nicht in die entscheidende Räume. Rödinghausen ließ sich tief fallen und hoffte auf Umschaltsituationen. So brachte erstmals ein Eckball von Calvin Mockschan Gefahr. Der Standardspezialist der Hausherren fand Felix Herzenbruch im Zentrum, der jedoch knapp am Ziel vorbeinickte (13.). Auch in der Folge versuchte sich fast ausschließlich Velbert mit Offensivansätzen. So kam es nach fast einer halben Stunde, wie es kommen musste. Rechtsverteidiger Ismail Remmo hatte zu viel Platz und nahm für eine Hereingabe auf den ersten Pfosten Maß. Haruto Idoguchi antizipierte die Flugbahn des Balles und köpfte diesen aus kurzer Distanz vorbei an Dennis Gorka zur Führung.

Ohne das absolute Powerplay auf den Platz zu bringen, war Velbert weiterhin spielbestimmend. Rödinghausen zeigte auch in den Zweikämpfen im Mittelfeld nicht die notwendige Intensität. So durften sich die Zuschauer in der IMS-Arena verwundert die Augen reiben, als Maximilian Hippe nach dem ersten Eckball weit nach oben stieg und zum Ausgleich einköpfte (34.). Wesentlichen Auftrieb brachte dem SVR der Ausgleich aber noch nicht. So fingen sich die Gäste kurz vor Halbzeitpfiff noch den zweiten Gegentreffer. Remmo brachte die Kugel diesmal im hohen Bogen in den Strafraum. Von einem Velberter Kopf ging der Ball erneut auf Idoguchi, der per Dropkick zur Führung traf (45.).

Der SVR wacht plötzlich auf

Es deutete sich also der erste Saisonsieg des Aufsteigers an, doch Rödinghausen präsentierte sich im zweiten Durchgang wie ausgetauscht. Die Gäste wirkten direkt aktiver und auch präsenter in den Zweikämpfen im Mittelfeld. Der nach einer knappen Stunde eingewechselte Aygün Yildirim brachte dann zusätzliches Feuer in die Partie. Zunächst spielte er einen vielversprechenden Konter mit Abdul Fesenmeyer zwar nicht sauber aus (62.), scheiterte daraufhin im Duell mit Keeper Marcel Lenz (64.). Rödinghausen war nun endgültig am Drücker und schlug mit etwas Verzögerung dann auch zu. Allan Firmino Dantas leitete weiter auf Eduard Probst, der sich die Kugel in den Lauf legte und daraufhin wuchtig unter der Latte feuerte (65.). Velbert fehlte nun der Zugriff und Rödinghausen war weiter dran. Dantas schlug eine Ecke zunächst ins Zentrum und erhielt den Ball direkt wieder. Mit viel Zeit und Raum zirkelte er das Spielgerät in Richtung Tor, wo diese unberührt über die Linie wanderte (71.).

Velbert war nun gefordert, konnte aber nicht für wesentlich viel Druck sorgen. Herzenbruch verfehlte nach einem Freistoß erneut per Kopf (74.), Benjamin Hemcke jagte die Kugel aus kurzer Distanz und in vollem Risiko weit am Ziel vorbei (77.). Auch Leon Lepper verfehle mit seinem Kopfball das Tor (86.). Die Schlussminuten wurden daraufhin noch einmal wild. Auf der einen Seite verpasste Cottrell Ezekwem die Vorentscheidung (90.+3), woraufhin Arlind Miminis Kopfball in höchster Not noch einmal von Gorka über die Latte gelenkt wurde (90.+5). Kurz danach war aber schon Schluss. Rödinghausen nimmt damit befreiende drei Punkte aus Velbert mit, wodurch die SSVg die rote Laterne noch mindestens über den kommenden Spieltag hinaus tragen muss.

SSVg Velbert – SV Rödinghausen 2:3

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Arlind Mimini, Max Machtemes, Ismail Remmo (87. Baran Seker), David Glavas (78. Timo Mehlich), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan, Robin Hilger, Leon Jonah Lepper (87. Reo Yoshida), Haruto Idoguchi (70. Beyhan Ametov) - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Tim Corsten, Manuel Reutter (46. Leon Tia), Mattis Rohlfing, Allan Firmino Dantas, Marius Bauer (87. Paterson Chato), Leonard Köhler (60. Aygün Yildirim), Simon Breuer (60. Julian Schwermann), Abdul Fesenmeyer, Eduard Probst (90. Cottrell Ezekwem) - Trainer: Christoph Budde - Trainer: Dennis da Silva Félix

Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 820

Tore: 1:0 Haruto Idoguchi (24.), 1:1 Maximilian Hippe (34.), 2:1 Haruto Idoguchi (45.), 2:2 Eduard Probst (65.), 2:3 Allan Firmino Dantas (71.)

