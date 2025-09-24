SSVg Velbert erwartet 1. FC Bocholt am Donnerstag

Bereits am Donnerstagabend geht es in der Regionalliga West wieder um Punkte. Zum Auftakt des Spieltags empfängt Schlusslicht SSVg Velbert den 1. FC Bocholt. Beide Mannschaften können mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden sein und stehen entsprechend unter Druck. Am Freitag ist dann der Tabellenführer gefordert. Unter Flutlicht kommt es zum Aufsteiger-Duell zwischen den Sportfreunden Siegen und der U23 des VfL Bochum. Diese Spiele gibt es außerdem.