Die SSVg Velbert ist schon am Donnerstag erneut im Einsatz. – Foto: SSVg Velbert 02
SSVg Velbert erwartet 1. FC Bocholt am Donnerstag
Der Regionalligaspieltag beginnt bereits am Donnerstagabend mit der Partie zwischen der SSVg Velbert und dem 1. FC Bocholt.
Bereits am Donnerstagabend geht es in der Regionalliga West wieder um Punkte. Zum Auftakt des Spieltags empfängt Schlusslicht SSVg Velbert den 1. FC Bocholt. Beide Mannschaften können mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden sein und stehen entsprechend unter Druck. Am Freitag ist dann der Tabellenführer gefordert. Unter Flutlicht kommt es zum Aufsteiger-Duell zwischen den Sportfreunden Siegen und der U23 des VfL Bochum. Diese Spiele gibt es außerdem.
