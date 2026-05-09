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SSVg Velbert bindet Leistungsträger Artur Golubytskij
Seit seiner Ankunft im Winter etablierte sich Artur Golubytskij umgehend als Stammspieler bei Regionalligist SSVg Velbert. Der Mittelfeldmann hat nun einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben.
von Markus Becker · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser
Golubytskij (Mitte, Nummer 19) bleibt den Velbertern erhalten. – Foto: Boris Hempel
Während nach der 1:3-Niederlage gegen den SC Paderborn II der sportliche Abstieg aus der Regionalliga West feststeht, können die Blauen Löwen zumindest in Sachen Personalplanung eine positive Nachricht vermelden. Winter-Zugang und Leistungsträger Artur Golubytskij hat seinen Vertrag bei der SSVg verlängert.
Golubytskij brillierte bereits in der Oberliga Niederrhein
Noch ist allerdings offen, in welcher Liga der 21-Jährige künftig auflaufen wird. Sollte Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga nämlich absteigen, müsste auch die U23 der Rheinländer die Regionalliga verlassen. Dadurch lebt bei den Velbertern weiterhin die zarte Hoffnung auf Rang 16, den aktuell Lokalrivale Wuppertaler SV belegt.
In jedem Fall wäre auch die Oberliga für Golubytskij kein Neuland. In der Vorsaison spielte der vielseitige Mittelfeldmann bei Vizemeister SpVg Schonnebeck groß auf und bildete gemeinsam mit Arne Wessels und Conor Tönnies das gefährlichste Offensivtrios der Liga. Anschließend zog es ihn zum FC Rot-Weiß Erfurt in die Regionalliga Nordost, wo er allerdings nicht über die Rolle des Jokers hinauskam.
Nach nur einem halben Jahr folgte die Rückkehr an den Niederrhein. In Velbert war Golubytskij Teil einer großen Winter-Transferoffensive und trug maßgeblich dazu bei, dass die SSVg in der Rückrunde ein deutlich anderes Gesicht zeigte. In der Rückrundentabelle würden die Velberter sogar auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen.
Velberts Kader ab Sommer nimmt Formen an
Am Ende vielleicht nur ein zarter Trost für die Vereinsführung der Velberter, die unabhängig davon das Gerüst für die folgende Saison sicherstellt. Neben der Verlängerung mit Golubytskij bleiben auch Benjamin Hemcke, Noah Abdel Hamid, Tristan Duschke und Timo Böhm an Bord. Zudem stehen mit Julio Torrens (SC St. Tönis), Noah Bouassaria (Ratingen 04/19 U19) und Tom Behle (ETB Schwarz-Weiß Essen U19) bereits drei vielversprechende Ergänzungen fest.