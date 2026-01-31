SSVg Velbert bedient sich erneut beim Regionalliga-Spitzenreiter

"Nico ist jemand, der vorne Präsenz schafft und unsere Angriffe stabilisiert", sagt der Übungsleiter. Er übernimmt Verantwortung, arbeitete gegen den Ball und bringt eine Mischung aus Wucht, Power und Tempo mit nach Velbert. Gerade in engen Situationen kann er Bälle sichern, Mitspieler anspielen und Räume öffnen."

Ab Montag stößt Westerhoff zum Team. Nach Oguzcan Büyükarslan (Borussia Mönchengladbach II), Artur Golubytskij (Rot-Weiß Erfurt), Kevin Jackmuth (SV Eintracht Hohkeppel) und Max Wiese, der ebenfalls von Fortuna Köln kam, ist es bereits der fünfte Winter-Zugang für die Velberter.