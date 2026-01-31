 2026-01-27T15:58:05.997Z

SSVg Velbert bedient sich erneut beim Regionalliga-Spitzenreiter

Regionalliga West: Nicolas Westerhoff wechselt auf Leihbasis von Fortuna Köln zur SSVg Velbert. Nach Tim Wiese ist es der zweite Winter-Zugang aus der Kölner Südstadt.

von Markus Becker · Heute, 22:59 Uhr · 0 Leser
Westerhoff wird an Velbert ausgeliehen.
Westerhoff wird an Velbert ausgeliehen. – Foto: Spielerprofil

Die SSVg Velbert rüstet ihren Kader mit Blick auf den bevorstehenden Abstiegskampf in der zweiten Saisonhälfte weiter auf. Von Fortuna Köln leiht das derzeitige Schlusslicht der Regionalliga West Nicolas Westerhoff aus. Der 1,88 Meter große Offensivmann wird bis zum Sommer das Dress der Blauen Löwen tragen.

Leihe bis zum Saisonende

Primär kam Westerhoff bislang in der Reserve der Kölner - in der Mittelrheinliga - zum Einsatz. In der vergangenen beiden Spielzeiten verzeichnete der Angreifer aber immerhin auch schon sechs Einsätze in der ersten Mannschaft. Perspektivisch dürfte es der 24-Jährige jedoch schwer haben, sich im qualitativ hochwertigen Kader des Regionalliga-Tabellenführers zu beweisen. So bietet die potenzielle Kurzzeitstation in Velbert die Chance, auf dem angestrebten Niveau einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen.

Velberts Cheftrainer Bogdan Komorowski ist in jedem Fall vom Neuankömmling vollends überzeugt:

"Nico ist jemand, der vorne Präsenz schafft und unsere Angriffe stabilisiert", sagt der Übungsleiter. Er übernimmt Verantwortung, arbeitete gegen den Ball und bringt eine Mischung aus Wucht, Power und Tempo mit nach Velbert. Gerade in engen Situationen kann er Bälle sichern, Mitspieler anspielen und Räume öffnen."

Ab Montag stößt Westerhoff zum Team. Nach Oguzcan Büyükarslan (Borussia Mönchengladbach II), Artur Golubytskij (Rot-Weiß Erfurt), Kevin Jackmuth (SV Eintracht Hohkeppel) und Max Wiese, der ebenfalls von Fortuna Köln kam, ist es bereits der fünfte Winter-Zugang für die Velberter.

