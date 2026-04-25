SSVg Velbert 02 verpflichtet Torhüterin Chantal Wittinghofer

Chantal Wittinghofer wechselt zur SSVg Velbert. – Foto: SSVg Velbert

Wittinghofer begann ihre Laufbahn in der Kreisklasse, wo sie unter anderem für

Rhenania Bottrop und Rot Weiss Essen II zwischen den Pfosten stand. Über die Bezirks- und Landesliga entwickelte sie sich kontinuierlich weiter und sammelte bei namhaften Vereinen wie dem VfL Bochum II und dem MSV Duisburg II Erfahrungen bis in die Westfalen- und Niederrheinliga. Zur neuen Saison ist Wittinghofer offiziell für die SSVg spielberechtigt.



