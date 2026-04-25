SSVg Velbert 02 verpflichtet Torhüterin Chantal Wittinghofer

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Die SSVg Velbert 02 hat die Kaderplanung auf der Torwartposition für die rnkommende Landesliga-Saison abgeschlossen. Mit Chantal Wittinghofer wechselt eine 27-jährige Torhüterin nach Velbert, die in den vergangenen Jahren eine beachtliche Karriere im Frauenfußball vorzuweisen hat.
Wittinghofer begann ihre Laufbahn in der Kreisklasse, wo sie unter anderem für Rhenania Bottrop und Rot Weiss Essen II zwischen den Pfosten stand. Über die Bezirks- und Landesliga entwickelte sie sich kontinuierlich weiter und sammelte bei namhaften Vereinen wie dem VfL Bochum II und dem MSV Duisburg II Erfahrungen bis in die Westfalen- und Niederrheinliga. Zur neuen Saison ist Wittinghofer offiziell für die SSVg spielberechtigt.
Trainer Kevin Klein äußerte sich zur Verpflichtung wie folgt: „Wir freuen uns, mit Chantal die Planungen auf der Torwartposition auf einem hohen Niveau abgeschlossen zu haben. Sie bringt Erfahrung aus verschiedenen Ligen und Vereinen mit – das wird unserem Torwartteam insgesamt guttun.