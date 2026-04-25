 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

SSVg Velbert 02 verpflichtet Torhüterin Chantal Wittinghofer

Die SSVg Velbert 02 hat die Kaderplanung auf der Torwartposition für die rnkommende Landesliga-Saison abgeschlossen. Mit Chantal Wittinghofer wechselt eine  27-jährige Torhüterin nach Velbert, die in den vergangenen Jahren eine beachtliche  Karriere im Frauenfußball vorzuweisen hat.

von SSVg Velbert/ Patrik Otte · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser
Chantal Wittinghofer wechselt zur SSVg Velbert.
Chantal Wittinghofer wechselt zur SSVg Velbert. – Foto: SSVg Velbert

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Chantal Wittinghofer
Chantal Wittinghofer

Wittinghofer begann ihre Laufbahn in der Kreisklasse, wo sie unter anderem für
Rhenania Bottrop und Rot Weiss Essen II zwischen den Pfosten stand. Über die Bezirks- und Landesliga entwickelte sie sich kontinuierlich weiter und sammelte bei namhaften Vereinen wie dem VfL Bochum II und dem MSV Duisburg II Erfahrungen bis in die Westfalen- und Niederrheinliga. Zur neuen Saison ist Wittinghofer offiziell für die SSVg spielberechtigt.

Morgen, 13:00 Uhr
SC Grimlinghausen
SC GrimlinghausenGrimlingh.
SSVg Velbert
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13:00

Trainer Kevin Klein äußerte sich zur Verpflichtung wie folgt: „Wir freuen uns, mit Chantal die Planungen auf der Torwartposition auf einem hohen Niveau abgeschlossen zu haben. Sie bringt Erfahrung aus verschiedenen Ligen und Vereinen mit – das wird unserem Torwartteam insgesamt guttun.