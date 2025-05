SSVg Heiligenhaus verpflichtet erste Hochkaräter

Die SSVg Heiligenhaus plant jetzt schon die neue Saison. Der derzeitige Tabellenplatz im oberen Tabellendrittel der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg gibt viel Sicherheit. So konnte der Manager Deniz Top drei neue Spieler an die Talburgstrae locken.

Da kommt voran der Heimkehrer Ahmet Tepebas. „Ahmet ist einer der besten Offensivkräfte in unserem Kreis“, urteilt Top. Der 27-Jährige spielte zuletzt beim Landesligisten Blau-Gelb Überruhr. Auch der Torwart Inan Karatas ist Ur-Heiligenhauser, spielte dort schon in der Jugend und gehörte später dem Landesliga-Kader an. Dritter Zugang ist Özgür Karakas, der einst mit dem SC Velbert in der Landesliga spielte. Zuletzt kickte er wie auch Karatas beim Liga-Konkurrent Stella Azzura. „In den nächsten Tagen werden wir weitere Hochkaräter vorstellen“, kündigt Top an.