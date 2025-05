SSVg Heiligenhaus verpflichtet ein erfahrenes Trio

In diesen Tagen konnte der Manager Deniz Top drei weitere Kicker an die Talburgstraße locken, von denen zwei über große Erfahrung verfügen und höherklassig gespielt haben.

Da ist vornean der 35 Jahre alte Rene Burczyk zu nennen, ein Abwehrspezialist, der zuletzt mit Blau-Gelb Überruhr in der Landesliga spielte. Vorher bestritt er 60 Oberligaspiele und 200 in der Landesliga. „Rene ist eine Vollrakete“, so Top. „Er wird menschlich und sportlich bestens zu uns passen. Auch außerhalb des Platzes ist er eine echte Bereicherung.“ Eine Offensivkraft ist Giuseppe Sparacio, der einst aus der Heiligenhauser Jugend kam und zuletzt bei Stella Azzura spielte. Der 26-Jährige hat damit wie einst auch sein Vater eine Heiligenhauser Vergangenheit. Dritter Zugang ist Dennis Mackowski. Der 37 Jahre alte Linksfuß kann, so berichtet Deniz Top, vorzügliche Flanken schlagen und ist vor allem für die Defensive ein Führungsspieler. Top weiter: „In den nächsten Tagen werden wir weitere Hochkaräter verpflichten. Wir teilen es rechtzeitig mit.“