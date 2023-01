SSVg Heiligenhaus legt wieder los Das Reuter-Team braucht Ende Januar einen Sieg über den SV Langenberg.

Mit stolzen sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Rot-Weiß Wülfrath (Kreisliga A Niederberg) geht die SSVg Heiligenhaus Anfang Februar in die Rückrunde. Vorher hat der auswärts unbesiegte Tabellenführer aber noch ein wichtiges Hinrunden-Nachholspiel zu bestreiten. Und zwar am 29. Januar beim Tabellendritten SV Langenberg (15 Uhr). Der SVL liegt neun Punkte zurück und bei der bisher gezeigten Heiligenhauser Auswärtsstärke kann hier schon im Titelkampf eine kleine Vorentscheidung fallen.

Aber das sieht der Trainer Daniel Reuter, der seit einem Jahr an der Talburgstraße das sportliche Sagen hat, restlos gelassen: „Nein, dann fällt keine Vorentscheidung. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns mit 20 Spielen. Aber die Jungs sind heiß auf Fußball. Sie wollen Meister werden. Wir müssen schon in Langenberg an die gute Hinrunde anknüpfen, das zählt.“

Bis zu diesem Auswärtsspiel haben die Heiligenhauser vier Tests vereinbart: 11. Januar beim Düsseldorfer SC 99, 15. Januar beim SV Werden-Heidhausen, 19. Januar beim TV Kalkum-Wittlaer und am 22. Januar beim SV Hösel. Also bis auf Heidhausen alles Gegner aus dem Düsseldorfer Raum. „Da komme ich her, auch unser Sportlicher Leiter Deniz Top. Da kennen wir uns bestens aus und deshalb diese Spiel-Vereinbarungen“, so Reuter.