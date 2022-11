SSVg Heiligenhaus kann Verfolger distanzieren Heiligenhaus erwartet Rot-Weiß Wülfrath zum Topspiel in der Wuppertaler Kreisliga A.In der Düsseldorfer Staffel sind Lintorf und Tiefenbroich zu Hause gefordert, Hösel fährt zu Tusa.

Am Sonntag blickt die gesamte niederbergische Kreisliga A auf die Heiligenhauser Talburgstraße. Die dort beheimatete SSVg, auch nach 14 Spielen immer noch unbesiegter Tabellenführer, erwartet um 15.30 Uhr den direkten Verfolger Rot-Weiß Wülfrath. Auch die Wülfrather sind unbesiegt, liegen aber vier Punkte zurück. Die beiden Mannschaften kennen sich genau, sie haben sich mehrfach beobachtet. So vergangenen Sonntag, als Heiligenhaus beim Verfolger Einigkeit Dornap 4:1 gewann. Da weilten die Wülfrather, die schon gespielt hatten, nahezu komplett bei diesem Spitzenspiel. „Auf dieses Topspiel freuen wir uns schon seit Wochen“, sagt Daniel Reuter, der SSVg-Coach.

Es ist beeindruckend, wie er seinen Bezirksliga-Absteiger im Spätsommer zu diesem Spitzenteam formen konnte. „Aber Wülfrath ist stark“, erzählt er. „Ich kenne die meisten Spieler persönlich, sie kommen in der Regel aus dem Wuppertaler Raum. Auch deren Trainer Patrick Stroms kenne ich bestens. Wir müssen genau so stark spielen wie zuletzt in Dornap, nur dann können wir gewinnen.“ Bei einem Heimsieg wäre der Verfolger um sieben Punkte distanziert. Aber der hat zwei Klassestürmer. Einmal den erst 19 Jahre alten Niklas Hummert, der in seinen zwölf Einsätzen elf Tore schoss. Noch besser aber traf Ans Al Khalil: zwölf Spiele, 15 Tore. Da kommt einiges auf die Abwehr der SSVg zu, in der der erfahrene Team-Manager Deniz Top eine wichtige Rolle spielt.

Den SV Hösel schmerzt in der Düsseldorfer Kreisliga A immer noch der Heim-Ausrutscher gegen Hilden 05/06 (1:3). Jetzt sind es wieder sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer SG Benrath-Hassels. Am Sonntag geht es für den Tabellenvierten an die Flehe zum Tabellendritten Tusa 06 (15 Uhr). Der steht einen Zähler besser. Der Verlierer hat auf lange Zeit keine Chance mehr, oben mitzumischen.