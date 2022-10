SSVg Haan verliert die Ordnung und das Spiel SSV Erkrath gibt Spiel in Unterzahl aus der Hand. Süder feiern souveränen Sieg. SV Nord kann wichtige Ausfälle nicht kompensieren.

Nach der Pause war der SC West am Zug. Torhüter Michael Meyer schoss bei einem (missglückten) Rettungsversuch den Düsseldorfer Max Arens an – 1:1 in der 56. Minute. Ben Krümpelmann brachte die Einheimischen in Führung (69.), Erkrath hielt durch das Handelfmeter-Tor von Kevin Öllers dagegen (81.) Der Torschütze verpasste kurz darauf die Führung, während der SCW trotz einer roten Karte (80. – Notbremse) durch die Treffer von Krümpelmann (89.) und Issey Sekiguchi (90+1) das bessere Ende für sich hatte.

„Eine Niederlage, die nicht sein musste. Wir haben bei den Gegentoren kräftig mitgeholfen und uns eigentlich selbst geschlagen“ fasste SSV-Coach Daniel Hummler zusammen.

SSV Erkrath: Meyer – Mahdad, Leesten, Paktiani, Vinciguerra (89. Ulgur), Heuer, Smith, Jovanovic, Heimes, Achabakh (77. Palac), Antwi (46. Öllers).

SpVg. Hilden 05/06 – DSV 04 4:0 (2:0). Ein souveräner Auftritt des Aufsteigers gegen die Lierenfelder (17. Platz), die nicht mehr über das fußballerische Potential vergangener Jahre verfügen. „Der DSV hat zwar noch erfahrene Leute im Team, aber gegen uns reichte das heute nicht. Wir waren zwingender in unseren Offensivaktionen, ließen hinten nichts zu und waren in den Zweikämpfen durchweg einen Schritt schneller. Alles in allem ein ungefährdeter Sieg nach einer starken Leistung,“ zog Trainer Andreas Kober Bilanz. Verdienter Lohn: Das Vorrücken auf Rang fünf.

Hendrik Mertes (24. – Vorarbeit Patrick Trautner) und Till Jeuck (44. – Zuspiel Mertes) sorgten bereits vor dem Pausentee für die Vorentscheidung. Der diesmal von der Bank kommende Torjäger Bastian Adoma stellte nach Vorarbeit von Hicham Bajut auf 3:0 (67.) und sorgte nach einer Kombination über Hakan Coban und Taoufik Baouch für den Endstand (84.).