SSV zum Saisonfinale im Frauenberger Loch

Spielszene aus dem Hinspiel in Weilerswist: Felix Kortholt Bild Mitte bejubelt seinen späten Treffer zum 2:1 Endstand für den SSV Weilerswist – Foto: M. St.

Am Sonntag steht in der Kreisliga A Euskirchen der letzte Spieltag der Saison 2025/26 auf dem Programm. Dabei gastiert der Tabellendritte SSV Weilerswist beim Tabellensiebten SV Frauenberg. Anstoß ist um 15:00 Uhr auf dem Rasenplatz „In den Weiden“ in Euskirchen-Frauenberg.

Während die Gäste eine komplette Trainingswoche zur Vorbereitung nutzen konnten, musste der SV Frauenberg noch unter der Woche im Spiel um Platz drei des Kreispokals antreten. Gegen den TuS Mechernich stand es nach regulärer Spielzeit 1:1. Da auf eine Verlängerung verzichtet wurde, fiel die Entscheidung direkt im Elfmeterschießen. Dort unterlagen die Gastgeber denkbar knapp mit 5:6 und verpassten damit den dritten Platz im Wettbewerb.

Das Hinspiel konnten die Weilerswister vor heimischer Kulisse knapp mit 2:1 für sich entscheiden. Den umjubelten Siegtreffer erzielte damals Kortholt erst in der 89. Spielminute und sicherte seinem Team damit drei wichtige Punkte.

Es bleibt abzuwarten, wie die Frauenberger diese bittere Niederlage verkraften und mit welchen Kräften sie in das letzte Saisonspiel gehen werden.

Der SSV Weilerswist reist dagegen mit viel Rückenwind ins berühmt-berüchtigte „Frauenberger Loch“. Zuletzt feierte die Mannschaft einen verdienten 3:1-Erfolg im Gemeindederby gegen den SSV Eintracht Lommersum. Anschließend standen die Verabschiedung von Kai Karamouzas sowie die Saisonabschlussfeier auf dem Programm. Die Gäste hoffen nun, die positive Stimmung mit in das Saisonfinale nehmen zu können.

Auch sportlich spricht derzeit vieles für den SSV. Die vergangenen vier Ligaspiele konnten allesamt gewonnen werden. Besonders eindrucksvoll war dabei der deutliche 5:1-Heimsieg gegen den Aufsteiger SG Dahlem-Schmidtheim.

Aufgrund der aktuellen Tabellenkonstellation und der starken Formkurve geht der SSV Weilerswist als Favorit in die Begegnung. Dennoch dürfte der SV Frauenberg vor heimischer Kulisse alles daran setzen, seinen Anhängern zum Saisonabschluss noch einmal einen Erfolg zu schenken.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Rainer Koll. Ihm wünschen beide Mannschaften eine gute Spielleitung sowie ein faires und spannendes Fußballspiel.