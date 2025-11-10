SSV Zuffenhausen in Torlaune, FSV Waldebene glänzt, Oberjesingen top

TV89 Zuffenhausen – OFK Beograd Stuttgart 1:2

Ein spannendes Stadtduell, das die Gäste aus Stuttgart knapp für sich entschieden. Sergio Mavinga brachte TV89 in der 33. Minute in Führung, doch Nikola Lakovic glich kurz vor der Pause per Foulelfmeter aus (44.). In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen, bis Oliver Fundanovic (79.) den entscheidenden Treffer erzielte. OFK Beograd drehte die Partie mit viel Geduld.

SSV Zuffenhausen – SC Stammheim 9:0

Ein echtes Torfestival! Dennis Klose war der Mann des Spiels – gleich sechsmal traf der Torjäger (5., 7., 28., 43., 45., 60.). Oktay Yilmaz (14.), Max Weinmann (79.) und Dieylani Fall (87.) rundeten den Kantersieg ab. Der SSV dominierte das Geschehen von der ersten bis zur letzten Minute und ließ Stammheim keine Luft zum Atmen. Eine Demonstration der Offensivkraft und Spielfreude der Gastgeber.

SV Prag Stuttgart – TSV Weilimdorf II 0:3

Weilimdorf II nahm verdient alle drei Punkte mit. Sascha Kraft brachte die Gäste früh in Führung (17.), Yutaro Takasaki legte kurz darauf nach (26.), und Dominik Hordes (67.) sorgte nach der Pause für den Endstand. Der SV Prag fand über die gesamte Spielzeit kaum Mittel gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste.

TSV Uhlbach – SportKultur Stuttgart 4:1

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drehte Uhlbach nach der Pause mächtig auf. Samuele Sciangula brachte SportKultur in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) in Führung, doch die Gastgeber antworteten furios: Janitz Alvarez Wörner (70.) und Joshua Menger (75., 84.) drehten die Partie, bevor Tim Wagner (88.) den Schlusspunkt setzte. Uhlbach zeigte großen Kampfgeist und verdiente sich den Sieg durch eine starke zweite Halbzeit.

Sportvg Feuerbach – TV Zazenhausen 1:0

Ein umkämpftes Spiel mit wenig Torraumszenen, das Mergon Ramaj (10.) früh entschied. Danach verteidigte Feuerbach leidenschaftlich und ließ kaum etwas zu. Zazenhausen versuchte alles, fand aber keine Lücke gegen die stabile Defensive der Gastgeber. Ein Arbeitssieg, der Feuerbach drei wichtige Punkte bescherte.

TB Untertürkheim – SG Stuttgart West 1:4

Lange sah es nach einem offenen Spiel aus, doch in der Schlussphase drehte Stuttgart West auf. Moritz Aichele traf doppelt (76., 81.) und leitete den Auswärtssieg ein. Zwar verkürzte Michael Höschele (82.), doch Luis Henke (90.) und Jannik Sulz (90.) sorgten mit zwei späten Treffern für klare Verhältnisse. Die Gäste überzeugten durch Effizienz in der Schlussphase.

SG Weilimdorf – Türkspor Stuttgart 4:3

Ein mitreißendes Offensivspektakel! Martin Schdanowitsch brachte die SG früh in Führung (5.), doch Emir Dogansoy glich postwendend aus (8.). Danach übernahm Weilimdorf mit Treffern von Argon Gaxherri (30.), Leon Üblacker (54.) und Niklas Janik (55.) das Kommando. Türkspor kam durch Isa Bozkurt (76.) und erneut Dogansoy (83.) noch einmal heran, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. Ein packendes Duell.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 1:2

Ein intensives Duell mit einem starken Comeback der Gäste. Marco Iudica brachte Mühlhausen in der 35. Minute in Führung, doch Stuttgart-Münster antwortete sofort: Florian Reu (38.) und Daniel Weiß (45.+2) drehten das Spiel noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Gäste geschickt und ließen nichts mehr anbrennen. Ein knapper Auswärtssieg.