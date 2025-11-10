SSV Zuffenhausen in Torlaune, FSV Waldebene glänzt, Oberjesingen top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Kreisliga A2:
SV Vaihingen II – KV Plieningen 4:5
Was für ein turbulentes Spiel! Vaihingen startete furios und führte nach nicht einmal 25 Minuten durch Gunar Fuchs (9.), Tom Irion (13.) und Bekit Awed (24.) bereits mit 3:0. Doch Plieningen zeigte unglaubliche Moral: Maurice Eipper (28.) und Yannick Stepan mit einem Doppelpack (33., 40.) sorgten noch vor der Pause für den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drehte Stepan (48.) die Partie sogar komplett. Zwar glich Tom Irion (54.) noch einmal zum 4:4 aus, doch Djellon Dragusha (70.) traf zum umjubelten Sieg für die Gäste. Ein echtes Spektakel, das wohl keiner so schnell vergessen wird.
TSV Rohr Stuttgart – MK Makedonija Stuttgart 1:0
Ein enges Duell, in dem ein Treffer den Unterschied machte. Miguel Accardi erzielte in der 26. Minute das Tor des Tages für den TSV Rohr. Danach verteidigten die Gastgeber clever und mit viel Leidenschaft. Makedonija drückte in der Schlussphase, doch die Defensive hielt stand – ein Arbeitssieg für Rohr.
KF Kosova Bernhausen – SpVgg Stetten/Filder 4:3
Ein wildes Hin und Her mit sieben Treffern! Bernhausen legte einen Blitzstart hin: Dardan Aliu (22.) und Ajet Shatrolli (24.) stellten früh auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer von Robin Hock (27.) legte Aliu (40.) nach, ehe Endi Ramadani (45.) auf 4:1 erhöhte. Doch Stetten gab nicht auf – Tobias Burghardt (62.) und erneut Hock (73.) machten es noch einmal spannend. Am Ende rettete Kosova Bernhausen den knappen Vorsprung über die Zeit.
TSV Heumaden – ABV Stuttgart 2:1
Heumaden startete mit einem Blitztreffer von Luis Grünenwald (4.) perfekt ins Spiel. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Joel Asomah (80.) sorgte spät für das 2:0, ehe Benedict Baumgartner (90.) noch verkürzte. Trotz des späten Gegentors blieb der Heimsieg für den TSV bestehen.
FSV Waldebene Stuttgart Ost – Sportfreunde Stuttgart 7:1
Ein überragender Auftritt des FSV Waldebene! Ioannis Potsou war der überragende Mann auf dem Platz und traf gleich viermal (6., 22., 86., 90.). Christian Stürner (15.), Joe Beutenmüller (26.) und Leon Cesarano (51.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Für die Sportfreunde blieb lediglich der Ehrentreffer von Mattis Amann per Elfmeter (83.). Eine Demonstration der Offensivkraft des FSV.
SpVgg 1887 Möhringen – SV Sillenbuch 0:2
Sillenbuch siegte dank einer konzentrierten Leistung und starker Chancenverwertung. Jacob Harder (43.) brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, Max Auhagen (82.) sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung. Möhringen kämpfte, konnte aber offensiv kaum Akzente setzen. Ein verdienter Auswärtssieg für Sillenbuch.
TV Kemnat – SV Hoffeld 3:6
Ein verrücktes Torfestival mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten! Kemnat führte nach einer halben Stunde scheinbar sicher mit 3:0 (Kovacevic 10., 19., Eißler 27.), doch Hoffeld kam nach der Pause wie verwandelt zurück: Patrick Wüst (46.), Ali Younis (49., 60.), Philipp Janle (63.), Mehdi Younis per Elfmeter (71.) und Daniel Ade (84.) drehten das Spiel komplett. Eine beeindruckende Aufholjagd des SV Hoffeld, der Moral und Kaltschnäuzigkeit bewies.
FV Germania Degerloch – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 2:1
Ein später, aber verdienter Sieg für Germania Degerloch. Nach zähem Beginn erlöste Emil Scheuermann (75.) die Gastgeber, und Eric Seifried (83.) legte nach. Zwar kam Ermis durch Ioannis Papakostas (89.) noch einmal heran, doch der Ausgleich blieb aus. Degerloch überzeugte mit starker Schlussphase und holte sich verdient die drei Punkte.
Kreisliga A3:
SV Böblingen II – TV Gültstein 5:1
Ein überzeugender Auftritt der Böblinger Reserve! Schon früh stellte Anton Lendl (7.) mit seinem Treffer die Weichen auf Sieg. Taha Alessio Özden (36.) und Kerem Yelken (55.) erhöhten verdient, ehe Lendl (64.) mit seinem zweiten Tor den Deckel draufmachte. Zwar traf Jonas Lutz (78.) für Gültstein zum Ehrentreffer, doch Youssef Ghoneim (87.) sorgte kurz vor Schluss für den 5:1-Endstand. Böblingen dominierte die Partie über weite Strecken und ließ nie Zweifel am Erfolg aufkommen.
TV Altdorf – Spvgg Holzgerlingen II 3:3
Ein verrücktes Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten! Altdorf führte nach einer halben Stunde scheinbar sicher mit 3:0 durch Treffer von Luca Zipperer (2.), Ajosha Knosp (15.) und Qendrim Jaha (36.). Doch die Gäste gaben sich nicht auf: Mika Gielg (40.) leitete die Aufholjagd ein, ein Eigentor von Nico Hörmann (57.) brachte Holzgerlingen endgültig zurück ins Spiel. In der Nachspielzeit verwandelte Leon Schäble (90.+4) einen Foulelfmeter zum 3:3-Ausgleich. Ein bitteres Remis für Altdorf, das den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gab.
SV Oberjesingen – FSV Deufringen 4:3
Ein Offensiv-Spektakel mit sieben Toren! Jens Kschischek (4.) brachte Deufringen früh in Führung, doch Oberjesingen antwortete eindrucksvoll: Neil Aktas (22.), Marvin Özkan (31.) und David Dacuk (37.) trafen innerhalb von 15 Minuten. Nach Thilo Gerkes Ausgleich (35.) ging es hin und her, ehe Özkan (52.) mit seinem zweiten Treffer auf 4:2 stellte. Oliver Ries (90.) sorgte kurz vor Schluss für Spannung, doch Oberjesingen rettete den knappen Sieg über die Zeit.
TSV Schönaich – Türk. SV Herrenberg 1:4
Der Türk. SV Herrenberg erwischte den besseren Start und nutzte seine Chancen eiskalt. Oguz Yüksel traf doppelt (2., 45.), Mert Köse verwandelte einen Elfmeter (54.), und legte später (64.) noch nach. Zwischenzeitlich hatte Azim Karayel (56.) für Schönaich verkürzt, doch Herrenberg blieb das klar überlegene Team und nahm alle Punkte mit.
TSV Waldenbuch – TSV Kuppingen 3:2
Ein intensives Duell, das Waldenbuch knapp für sich entschied. Tobias Kreuzer (9.) und Philipp Müller (38.) trafen zur frühen Führung, ehe Nick Prokein (ebenfalls 38.) prompt verkürzte. Nach der Pause erhöhte Burhan Öztürk (47.), doch Prokein (77.) brachte Kuppingen erneut heran. Trotz des Drucks in der Schlussphase behielt Waldenbuch die Nerven und feierte einen hart erkämpften Heimsieg.
TV Nebringen – SV Magstadt 3:2
Nebringen entschied ein spannendes Spiel mit viel Einsatz und Leidenschaft für sich. Mika Benz (18.) und Marco Werner (54.) brachten die Hausherren in Führung, Johannes Ormos (67.) erhöhte auf 3:1. Zwar erzielten Adrian Moll (32.) und Egon Werner Kuczora (90.) die Treffer für Magstadt, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.
VfL Sindelfingen II – GSV Maichingen II 2:2
Ein faires und temporeiches Remis im Duell. Adrijan Mijic (9.) brachte Maichingen früh in Führung, doch Ahmet Yasin Ünal (42.) stellte noch vor der Pause den Ausgleich her. Nach dem erneuten Rückstand durch Dzan Komarica (64.) verwandelte Alexander Olmo Castro (79.) einen Elfmeter zum Endstand. Bitter für den VfL: Hakan Kilinc sah in der 75. Minute Gelb-Rot. Trotz Unterzahl zeigte Sindelfingen Moral und sicherte sich einen Punkt.
