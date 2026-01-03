SSV Zuffenhausen II krönt langen Hallentag

Der E-Center Matkovic-Cup hat am heutigen Samstag in Stuttgart einen langen, intensiven Hallentag erlebt. Zwölf Herrenmannschaften traten in zwei Sechsergruppen an, gespielt wurde über zehn Minuten pro Partie. Nach einer umfangreichen Gruppenphase mit vielen Toren und wechselnden Tabellenkonstellationen mündete das Turnier in eine kompakte K.-o.-Runde. Am Ende setzte sich der SSV Zuffenhausen II im Finale durch und sicherte sich den Turniersieg nach einem engen Endspiel.

Ein Turnier mit großer Breite Der Matkovic-Cup war von Beginn an auf Umfang und sportliche Tiefe ausgelegt. Zwölf Teams bestritten jeweils fünf Gruppenspiele, was jedem Teilnehmer zahlreiche Einsatzzeiten und direkte Vergleiche ermöglichte. Der Modus verlangte Konstanz über viele Begegnungen hinweg. Fehler konnten nur schwer korrigiert werden, da die Tabelle sich mit jedem Spiel weiter verdichtete.

Gruppe A mit engem Rennen an der Spitze

In der Gruppe A entwickelte sich früh ein intensiver Kampf um die beiden Spitzenplätze. Der 1. CfR Pforzheim II und TV89 Zuffenhausen II beendeten die Gruppenphase punktgleich mit jeweils zehn Zählern. Pforzheim II stellte mit 18 Treffern die torstärkste Offensive der Gruppe, während Zuffenhausen II durch Konstanz überzeugte. Dahinter folgten SV Rot 1945 und der TSV Mühlhausen/Stuttgart II, die immer wieder für enge Spiele sorgten. Auch SSV Zuffenhausen und TV Zazenhausen blieben bis in die Schlussphase der Gruppe konkurrenzfähig.

Gruppe B mit klarer Spitze

In der Gruppe B setzte sich TV89 Zuffenhausen an die Spitze. Mit zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 15:8 zeigte das Team eine stabile Gruppenleistung. Dicht dahinter folgte der SSV Zuffenhausen II mit elf Punkten und einer kompakten Defensive. Der TSV Jahn Büsnau II erreichte mit sieben Punkten den dritten Platz. MTV 1846 Ludwigsburg, TSV Mühlhausen/Stuttgart und SC Stammheim komplettierten die Gruppe und sorgten mit wechselnden Ergebnissen für ein breites sportliches Bild.

Ein langer Nachmittag ohne Leerlauf

Der Spielplan ließ kaum Pausen zu. Über Stunden hinweg folgte Partie auf Partie, wodurch der Cup einen gleichmäßigen Rhythmus entwickelte. Die zehnminütige Spielzeit erhöhte den Druck auf jede Aktion. Frühe Gegentore wogen schwer, Führungen mussten konsequent verteidigt werden. Gerade in der Schlussphase der Gruppen wurde deutlich, welche Mannschaften ihre Kräfte klug einteilten.

Halbfinals mit unterschiedlicher Dramaturgie

Im ersten Halbfinale traf der 1. CfR Pforzheim II auf den SSV Zuffenhausen II. Nach regulärer Spielzeit fiel keine Entscheidung, das Neunmeterschießen brachte schließlich Zuffenhausen II den Finaleinzug. Das zweite Halbfinale entschied TV89 Zuffenhausen II gegen die eigene erste Mannschaft knapp für sich. Damit standen sich im Finale zwei Teams aus dem gleichen Vereinsumfeld gegenüber, was dem Endspiel eine besondere Note verlieh.

Das Spiel um Platz drei

Im kleinen Finale setzte sich TV89 Zuffenhausen gegen den 1. CfR Pforzheim II durch. Nach der Niederlage im Halbfinale zeigte Zuffenhausen nochmals eine konzentrierte Leistung und sicherte sich den dritten Rang. Pforzheim II musste sich trotz starker Vorrunde mit Platz vier begnügen.

Ein Finale mit knapper Entscheidung

Das Endspiel zwischen TV89 Zuffenhausen II und dem SSV Zuffenhausen II verlief eng und umkämpft. Beide Teams agierten diszipliniert und ließen nur wenige klare Chancen zu. Am Ende setzte sich der SSV Zuffenhausen II mit 2:1 durch und krönte damit einen langen Turniertag. Der Finalsieg war Ausdruck einer konstanten Gesamtleistung, die bereits in der Gruppenphase begonnen hatte.

Ein Turnier mit sportlichem Gewicht

Der E-Center Matkovic-Cup 2026 zeigte Hallenfußball in seiner ganzen Bandbreite. Viele Spiele, zahlreiche Tore und eine klare Struktur prägten den Wettbewerb. Der Turniersieger SSV Zuffenhausen II setzte sich nicht durch einen einzelnen Moment, sondern über einen gesamten Tag hinweg durch. Damit endete ein intensives Hallenturnier, das den regionalen Fußball mit Tempo, Emotion und sportlicher Ernsthaftigkeit in den Mittelpunkt stellte.