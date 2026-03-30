SSV Zuffenhausen holt Uwe Braun - Start in die Zukunft

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Der SSV Zuffenhausen stellt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft: Ab dem 01.07.2026 übernimmt Uwe Braun die Position des sportlichen Leiters. Mit dieser wichtigen Personalentscheidung setzt der Verein ein klares Zeichen für Aufbruch, Professionalität und nachhaltige Entwicklung.

Uwe Braun bringt nicht nur umfassende Erfahrung im Fußball mit, sondern steht auch für klare Strukturen, moderne Vereinsarbeit und eine langfristige sportliche Vision. Der SSV Zuffenhausen ist überzeugt, mit ihm die ideale Besetzung gefunden zu haben, um den nächsten Schritt in der Vereinsentwicklung zu gehen.

Die Verpflichtung wurde maßgeblich von den Entscheidern Tasso Dallas und Patrick Ausborn vorangetrieben, die in den vergangenen Wochen intensive Gespräche geführt und die strategische Neuausrichtung des Vereins entscheidend mitgestaltet haben. Beide stehen für eine ambitionierte und klare Linie, mit der der SSV Zuffenhausen sportlich den nächsten Schritt gehen will.

Mit dem Amtsantritt von Braun beginnt eine gezielte Neuaufstellung im sportlichen Bereich. Ziel ist es, eine klare Spielphilosophie über alle Mannschaften hinweg zu etablieren und den Verein sowohl im Jugend- als auch im Aktivenbereich nachhaltig zu stärken. Besonders die Förderung eigener Talente und die enge Verzahnung zwischen Jugend und erster Mannschaft stehen im Fokus.

Darüber hinaus sollen Strukturen professionalisiert, Trainingskonzepte modernisiert und die sportliche Organisation weiterentwickelt werden. Der Verein möchte sich so langfristig stabil und erfolgreich aufstellen.

Mit Uwe Braun verbindet der SSV Zuffenhausen große Erwartungen. Die Verantwortlichen – allen voran Tasso Dallas und Patrick Ausborn – sind sich sicher, dass seine Expertise und sein Engagement entscheidend dazu beitragen werden, den Verein sportlich nach vorne zu bringen. Ziel ist es, in den kommenden Jahren kontinuierlich Erfolge zu feiern und den SSV Zuffenhausen als feste Größe im regionalen Fußball zu etablieren.

Der Verein blickt voller Zuversicht auf die gemeinsame Zukunft und freut sich auf die Zusammenarbeit ab Juli 2026.