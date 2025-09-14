SSV Wissenbach legt nach

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dillenburg. In der Fußball-B-Liga sind einige Teams in Fahrt gekommen. So ließ der SSV Wissenbach seinen jüngsten Punktgewinnen einen 2:0-Heimsieg über die SG Tringenstein/Oberndorf folgen. Auch der SSV Langenaubach, die SG Ambach und der SSV Dillenburg bewiesen Formstärke. Jeweils 8:4 hieß es auf den Sportplätzen in Niederscheld beim Match SG Seelbach/Scheld - SSV Haigerseelbach und in Oberscheld beim Duell SV Oberscheld - FSV Manderbach.