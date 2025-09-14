SSV Wissenbach legt nach

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga sind einige Teams in Fahrt gekommen. So ließ der SSV Wissenbach seinen jüngsten Punktgewinnen einen 2:0-Heimsieg über die SG Tringenstein/Oberndorf folgen. Auch der SSV Langenaubach, die SG Ambach und der SSV Dillenburg bewiesen Formstärke. Jeweils 8:4 hieß es auf den Sportplätzen in Niederscheld beim Match SG Seelbach/Scheld - SSV Haigerseelbach und in Oberscheld beim Duell SV Oberscheld - FSV Manderbach.