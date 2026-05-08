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Ligavorschau
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SSV Wissenbach hat das schwerste Restprogramm
Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga kämpft der SSV Wissenbach gegen den Abstieg. Trainer Kevin Dietrich blickt vor anspruchsvollen drei Wochen auf die Situation +++
Eschenburg. Noch drei Spieltage bleiben dem SSV Wissenbach, um den Klassenerhalt in der Fußball-B-Liga Dillenburg zu sichern. Die Ausgangslage ist eng: Der Tabellenzwölfte liegt auf Rang zwölf unmittelbar vor dem Abstiegsbereich, ist aber punktgleich mit der SG Fellerdilln/Niederroßbach II. Sicher ist damit nichts – zumal das Restprogramm anspruchsvoll ist.