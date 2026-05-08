 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

SSV Wissenbach hat das schwerste Restprogramm

Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga kämpft der SSV Wissenbach gegen den Abstieg. Trainer Kevin Dietrich blickt vor anspruchsvollen drei Wochen auf die Situation +++

von Redaktion · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser
Wissenbach in höchster Not: In diese Aktion versuchen Keeper Julian Rompf (l.) und Til Hartmann (im Hintergrund), gegen Paul Lukas Weber von der SG Fellerdilln/Niederrossbach II zu klären. © Lorenz Pietzsch
Wissenbach in höchster Not: In diese Aktion versuchen Keeper Julian Rompf (l.) und Til Hartmann (im Hintergrund), gegen Paul Lukas Weber von der SG Fellerdilln/Niederrossbach II zu klären. © Lorenz Pietzsch

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KLB Dillenburg
Wissenbach

Eschenburg. Noch drei Spieltage bleiben dem SSV Wissenbach, um den Klassenerhalt in der Fußball-B-Liga Dillenburg zu sichern. Die Ausgangslage ist eng: Der Tabellenzwölfte liegt auf Rang zwölf unmittelbar vor dem Abstiegsbereich, ist aber punktgleich mit der SG Fellerdilln/Niederroßbach II. Sicher ist damit nichts – zumal das Restprogramm anspruchsvoll ist.

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