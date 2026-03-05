SSV Weng präsentiert neues Spielertrainer-Duo Kevin Treis und Alexandru Kohonicz folgen in der kommenden Saison auf Dalibor Buric von PM · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Die Wenger Verantwortlichen mit Kevin Treis (dritter von links) und Alexandru Kohonicz (zweiter von rechts) – Foto: Verein

Der SSV Weng, Tabellenzehnter der Kreisklasse Dingolfing, stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison 2026/27. Mit Kevin Treis und Alexandru Kohonicz werden ab Sommer zwei erfahrene Fußballer als Spielertrainer das Trainerteam verstärken. Parallel dazu befindet sich der Verein in intensiven Gesprächen über die weitere Zusammenarbeit mit dem bisherigen Linientrainer Thomas Wimmer.

Die Neuausrichtung des Trainerteams ist erforderlich, da der aktuelle Spielertrainer Dalibor Burić, der beim SSV Weng sehr erfolgreiche Arbeit geleistet hat, bereits im Herbst signalisiert hatte, ab Sommer nicht mehr als Trainer zur Verfügung zu stehen wird. Der Verein konnte mit Kevin Treis und Alexandru Kohonicz zwei Landesliga-erfahrene und sportlich ambitionierte Fußballer für die verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen. Beide bringen nicht nur Erfahrung aus höheren Spielklassen mit, sondern auch ein Fußballprofil, das zur ambitionierten Ausrichtung des SSV passt. Derzeit stehen beide noch beim SC Landshut-Berg unter Vertrag.





Die Gespräche mit den künftigen Spielertrainern verliefen äußerst positiv. Es bestand schnell Einigkeit über die gemeinsame Zielsetzung, attraktiven und erfolgreichen Fußball in der Kreisklasse zu spielen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit für einen kleineren Verein mit begrenzten Möglichkeiten. Nach einer bislang nicht zufriedenstellenden Saison soll künftig mehr Stabilität und Flexibilität im Spielsystem etabliert werden. Zudem soll die Integration und Weiterentwicklung junger Spieler konsequent vorangetrieben werden.



