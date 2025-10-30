SSV Wellesweiler Fussball lebt

wieder gelingen eine Mannschaft zu melden. Mit Matthias Laqua ehemals Trainer von Wacker Saarbrücken und als ehemaliger SSV ler, haben wir einen neuen Trainer zur Saison 2026/27 verpflichtet. Wir sind froh,dass wir Matthias von unserem eingeschlagenen Weg überzeugen konnen,und er beim Neuaufbau mit aller Kraft mit uns den neuen Weg gehen will Auch konnten wir einige neue Spieler von unserem Konzept überzeugen. Der Verein ist sich sicher,eine schlagkräftige Mannschaft für die neue Saison auf die Beine stellen zu können.