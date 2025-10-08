SSV Weilerswist verliert zu Hause gegen den SV Schöneseiffen

Der SSV Weilerswist hat am gestrigen Abend eine überraschende Heimniederlage kassiert. Gegen der SV Schöneseiffen unterlag die Elf von Trainer Frederik Ziburske mit 1:3 (1:2) und blieb damit weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Während der SSV nie wirklich ins Spiel fand, überzeugten die Gäste mit Kampfgeist, Kompaktheit und gnadenloser Effektivität.

Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, als die Gastgeber durch ein unglückliches Eigentor in Führung gingen. Nach einer Hereingabe von Maxim Zajcev wollte Schöneseiffens Paul Cordel klären, köpfte den Ball aber ins eigene Netz – 1:0 für Weilerswist.

Doch die Freude währte nur kurz: Bereits eine Minute später schlug der SV zurück. Timo Bornewasser wurde mit einem Steilpass auf die Reise geschickt, tauchte frei vor SSV-Keeper Stephan Pessara auf und verwandelte eiskalt zum 1:1-Ausgleich (5.).

Dieser schnelle Gegentreffer wirkte wie ein Schock für die Hausherren. Zwar hatte Weilerswist mehr Ballbesitz, doch die Aktionen wirkten überhastet und unsauber. Schöneseiffen stand tief, verteidigte diszipliniert und lauerte auf Konter – vor allem über den pfeilschnellen Bornewasser, der immer wieder für Gefahr sorgte.

Bornewasser dreht das Spiel – Schöneseiffen eiskalt

In der 33. Minute war es dann erneut Bornewasser, der seine starke Leistung krönte. Nach einem schnellen Umschaltmoment wurde der Angreifer perfekt in Szene gesetzt, blieb erneut eiskalt vor dem Tor und drehte die Partie zum 1:2 aus Sicht der Gastgeber.

Weilerswist fand darauf kaum noch Antworten, wirkte verunsichert und ließ besonders in der Defensive ungewohnte Lücken. So ging es mit einer Führung für die Gäste in die Pause.

Treffer direkt nach der Pause besiegelt die Niederlage

SSV-Coach Ziburske reagierte in der Halbzeit und brachte mit Robin Maximilian Berk, Stefan Silva-Santos und Daouda Coulibaly gleich drei frische Kräfte. Doch die erhoffte Wende blieb aus.

Nur Sekunden nach Wiederanpfiff nutzte Schöneseiffen die Unordnung in der Weilerswister Hintermannschaft: Nach einem langen Ball fühlte sich niemand zuständig, Lukas Sauer stand völlig frei und nickte mühelos zum 1:3 ein (46.). Damit war die Partie praktisch entschieden.

Weilerswist bemühte sich zwar um den Anschluss, hatte durch zwei Pfostentreffer auch etwas Pech, doch die Angriffe wirkten planlos. Schöneseiffen verteidigte konsequent und brachte den unerwarteten Auswärtssieg souverän über die Zeit.

Fazit

Ein gebrauchter Abend für den SSV Weilerswist. Nach dem frühen Eigentor und dem schnellen Ausgleich verlor die Ziburske-Elf völlig den Faden. Weder Struktur noch Durchschlagskraft waren erkennbar, die Defensive zeigte sich anfällig wie selten zuvor. So blieb der SSV weit unter seinen Möglichkeiten und ließ drei wichtige Punkte liegen.

Die Gäste aus Schöneseiffen hingegen lieferten eine starke kämpferische Leistung ab, standen kompakt und nutzten ihre Chancen eiskalt. Besonders Timo Bornewasser war mit zwei Treffern der überragende Mann des Spiels.

Am kommenden Sonntag muss Weilerswist im Gemeindederby beim TuS Vernich antreten – dort ist eine deutliche Leistungssteigerung gefragt. Schöneseiffen empfängt zu Hause den Aufsteiger SSV Golbach und will den Schwung aus Weilerswist mitnehmen.

Daten & Fakten

SSV Weilerswist 1924:

Pessara – Karamouzas, Becker, Büscher, Salohidin – Stanienda (46. Berk), Zajcev, Besirovic, Bagkan (46. Silva-Santos) – Nandzik (46. Coulibaly), Kampermann (80. Azarko)

Trainer: Frederik Ziburske

SV Schöneseiffen 1950:

Gerhards – Heinen (75. Meyer), Möhrer, Cordel, Jenniches – Dreßen, Sauer, Kirch (63. Kreiß), Niedermeier – Hupp (24. Jöbges), Bornewasser (87. S. Kirch)

Trainer: Heiko Zimmer

Schiedsrichter: Maxim Albov

Zuschauer: 60

Tore:

1:0 Cordel (4., Eigentor),

1:1 Bornewasser (5.),

1:2 Bornewasser (33.),

1:3 Sauer (46.)