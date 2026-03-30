SSV Weilerswist– verdienter Sieg in Schöneseiffen

Björn Büscher SSV Weilerswist re. im Bild treibt seine Mannschaft nach Vorne – Foto: M. St.

Dabei waren die Vorzeichen alles andere als optimal: Mit nur einem Punkt aus den ersten vier Rückrundenspielen und stark dezimiertem Kader – bis zu zehn Spieler fehlten – reiste der SSV nach Schöneseiffen. Dennoch war das Ziel klar: der erste Dreier der Rückrunde sollte her.

Der SSV Weilerswist hat sich am gestrigen Sonntag in der Kreisliga A Euskirchen eindrucksvoll zurückgemeldet und beim SV Schöneseiffen 1950 einen verdienten 3:1-Auswärtssieg eingefahren. Zur Pause führte die Elf von Trainer Frederik Ziburske bereits mit 2:0.

Bereits in der 4. Minute setzte Mike Nandzik den jungen Luis Kampermann in Szene, der eiskalt zur frühen 1:0-Führung vollendete. Der Treffer brachte sofort Ruhe ins Spiel der Weilerswister.

In der Folge übernahm der SSV zunehmend die Kontrolle. Vor allem die Mittelfeldachse um Björn Büscher, Dennis Besirovic und Alexander Eicker dominierte das Geschehen. Defensiv ließ man kaum etwas zu, offensiv sorgten Nandzik und Kampermann immer wieder für Gefahr.

Standard sorgt für klare Halbzeitführung

In der 33. Minute fiel dann das 2:0: Nach einer Ecke von Björn Büscher stieg Kai Karamouzas am höchsten und köpfte souverän zur verdienten Führung ein. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Kampermann schnürt den Doppelpack

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild: Weilerswist stand kompakt und ließ kaum Chancen des SV Schöneseiffen zu. Gleichzeitig setzte der SSV immer wieder offensive Akzente.

In der 63. Minute sorgte erneut Luis Kampermann für die Vorentscheidung. Mit seinem zweiten Treffer des Tages erhöhte er auf 3:0 und krönte seine starke Leistung.

Schöneseiffen betreibt nur Ergebniskosmetik

Kurz vor Schluss nutzten die Gastgeber eine Unachtsamkeit in der Defensive des SSV: Martin Hupp traf in der 89. Minute zum 1:3-Endstand. Mehr als Ergebniskosmetik war das jedoch nicht.

Fazit

Am Ende steht ein hochverdienter Auswärtssieg für den SSV Weilerswist. Trotz der personellen Engpässe überzeugte die Mannschaft mit einer geschlossenen und disziplinierten Teamleistung. Der SV Schöneseiffen fand über weite Strecken keine Mittel gegen die kompakte Spielweise der Gäste.

Mit diesem wichtigen Erfolg festigt der SSV weiterhin Tabellenplatz drei und sammelt Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

Ausblick

Nach dem Osterwochenende steht für den SSV Weilerswist ein besonderes Spiel an: Im heimischen Sportzentrum kommt es in zwei Wochen zum Gemeindederby gegen den @TuS Vernich.

Der SV Schöneseiffen ist bereits am Ostersamstag wieder gefordert und empfängt den @SV SW Nierfeld.

Spielinfo

SV Schöneseiffen 1950:

Gerhards – Kirch, Fink, Hupp, Möhrer (72. Jansen), Jöbges, Zimmer (88. Kreiß), Niedermeier (72. Albrecht), Meyer (46. Krömer), Jenniches (46. Cordel), Bornewasser

Trainer: Heiko Zimmer

SSV Weilerswist 1924:

Frings – Karamouzas, Büscher, Zajcev, Besirovic (74. Schmitz), Bagkan, Zeyfiyanoglu (87. Arndt), Ziburske, Eicker, Nandzik, Kampermann (78. Coulibaly)

Trainer: Frederik Ziburske

Schiedsrichter: @Matthias Axler

Zuschauer: 70

Tore:

0:1 @Kampermann (4.)

0:2 @Karamouzas (33.)

0:3 @Kampermann (63.)

1:3 @Hupp (89.)