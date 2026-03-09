SSV Weilerswist unterliegt Zülpich II mit 2:6

Zülpich Stürmer Marcel Blum lässt SSV Keeper Daniel Arndt keine Chance und erzielt Eins seiner Drei Tore beim gestrigen 2:6 Erfolg seiner Mannschaft in Weilerswist – Foto: M. St.

Im Spitzenspiel des 15. Spieltags der Kreisliga A Euskirchen musste der SSV Weilerswist eine deutliche Heimniederlage hinnehmen. Gegen den TuS Chlodwig Zülpich II unterlag die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske vor rund 75 Zuschauern mit 2:6. Das klare Ergebnis spiegelt den Spielverlauf allerdings nur bedingt wider, denn lange Zeit war die Partie deutlich ausgeglichener.

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern. Bis zur 27. Minute präsentierte sich der SSV Weilerswist als mindestens ebenbürtiger Gegner und hatte in dieser Phase sogar leichte spielerische Vorteile. Einige Zuschauer sahen die Gäste aus Zülpich bis dahin sogar unter ihren Erwartungen bleiben.

Doch dann folgte eine turbulente Phase, die das Spiel komplett auf den Kopf stellen sollte.

Führung und umstrittene Rote Karte

In der 27. Minute gingen die Gäste in Führung. Nach einem weit vor das Tor geworfenen Einwurf entstand zunächst Unordnung in der Weilerswister Defensive. Marcel Blum reagierte am schnellsten, hielt den Kopf hin und traf zum 0:1.

Nur wenige Minuten später folgte die nächste kalte Dusche. Zunächst erhöhte Marcel Heindrichs in der 34. Minute auf 0:2.

Für große Diskussionen sorgte anschließend eine Szene in der 39. Minute. Nach einem Zweikampf zwischen Stefan Silva-Santos und einem Zülpicher Spieler kam es zu einer Rudelbildung. Schiedsrichter Edgar Dickel zeigte Silva-Santos zunächst die Gelbe Karte. Kurz vor der Spielfortsetzung meldete sich jedoch der Linienrichter von der gegenüberliegenden Seite. Nach kurzer Beratung nahm der Schiedsrichter die Gelbe Karte zurück und zeigte dem Weilerswister Spieler die Rote Karte. Eine Entscheidung, die bei Spielern und Zuschauern der Gastgeber für großes Unverständnis sorgte.

Mit der 2:0-Führung für Zülpich und einem Mann weniger für den SSV ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Zülpich nutzt Überzahl konsequent

In der zweiten Hälfte mussten die Gastgeber das Risiko erhöhen, wollten sie noch einmal zurück ins Spiel finden. Das spielte den Gästen in Überzahl in die Karten.

In der 54. Minute erhöhte erneut Marcel Blum nach einem starken Diagonalball mit einem satten Abschluss auf 0:3.

Kurz darauf keimte im Weilerswister Lager noch einmal Hoffnung auf. Der eingewechselte Felix Kortholt wurde nach einem Flankenlauf im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte selbst sicher zum 1:3 (60.).

Doch die Gäste blieben eiskalt. Marcel Blum stellte in der 69. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages auf 1:4. Anschließend sorgte Leon Seeberger mit einem Doppelpack in der 73. und 76. Minute für die endgültige Entscheidung zum 1:6.

In der 79. Minute sah auch Zülpichs Lukas Fischer nach einem Nachtreten die Rote Karte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Kai Karamouzas, der in der 80. Minute mit seinem Treffer zum 2:6 zumindest noch Ergebniskosmetik betrieb.

Fazit

Am Ende gewann an diesem Tag nicht unbedingt die spielerisch bessere, sondern die clevere Mannschaft. Der SSV Weilerswist hielt lange gut mit und zeigte phasenweise die besseren spielerischen Ansätze. Die spielentscheidende Phase rund um die Rote Karte brachte die Partie jedoch endgültig auf die Seite der Gäste.

Erschwerend kam hinzu, dass der SSV kurzfristig auf mehrere Spieler verzichten musste. Sven Stanienda, Dennis Besirovic und Alexander Eicker fehlten krankheits- oder verletzungsbedingt. Felix Kortholt kam trotz Blessur erst zur zweiten Halbzeit ins Spiel.

Durch den Sieg übernimmt der TuS Chlodwig Zülpich II vorerst die Tabellenführung, nachdem das Spiel des bisherigen Spitzenreiters SG Dahlem-Schmidtheim gegen SSV Eintracht Lommersum wegen Personalmangels abgesagt wurde.

Für den SSV Weilerswist dürfte der angestrebte Aufstieg zunächst in weite Ferne gerückt sein.

Die nächsten Spiele

Der SSV Weilerswist gastiert am kommenden Sonntag beim TSV Schönau.

Der TuS Chlodwig Zülpich II empfängt bereits um 13:00 Uhr den SSV Golbach.

Aufstellungen

SSV Weilerswist 1924:

Daniel Arndt – Kai Karamouzas, Marius Hammes, Max Becker, Björn Büscher, Stefan Silva-Santos, Robin Maximilian Berk (58. Mike Nandzik), Maxim Zajcev (58. Felix Kortholt), Arda-Allen Zeyfiyanoglu, Daouda Coulibaly (76. Jan Schreiter), Luis Kampermann (58. Firat Bagkan)

Trainer: Frederik Ziburske

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II:

David Schleifer – Alexandros Stefanidis, Robin Ritz (61. Jonas Hintzen), Marcel Heindrichs, Leon Seeberger, Dennis Kutscheruk (58. Dave Dahlmann), Jakob Raudszus (58. Nico Jensen), Jakob Fischer, Fabian Schmitz, Sebastian Zaun (65. Lukas Fischer), Marcel Blum

Trainer: Marc Altendorf

Tore

0:1 Marcel Blum (27.)

0:2 Marcel Heindrichs (34.)

0:3 Marcel Blum (54.)

1:3 Felix Kortholt (60., Foulelfmeter)

1:4 Marcel Blum (69.)

1:5 Leon Seeberger (73.)

1:6 Leon Seeberger (76.)

2:6 Kai Karamouzas (80.)

Besondere Vorkommnisse

Rot: Stefan Silva-Santos (39., SSV Weilerswist)

Rot: Lukas Fischer (79., TuS Chlodwig Zülpich II)

Schiedsrichter: Edgar Dickel

Zuschauer: 75