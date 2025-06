SSV Weilerswist trotzt Tabellenführer ein 4:4 ab

Am Pfingstmontag Nachmittag traf der Tabellendritte SSV Weilerswist im heimischen Sportzentrum an der Erft auf den Spitzenreiter JSG Erft 01 Euskirchen – und bot seinen Fans eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Acht Tore, zwei Rückstände aufgeholt und ein emotionaler Abschied sorgten für ein Fußballfest, das in Erinnerung bleibt.

Zu Beginn dominierten die Gäste das Spielgeschehen mit sehenswerten Kombinationen und hohem Tempo, doch die Defensive des SSV hielt dem Druck stand. In der 31. Minute schlug der Gastgeber dann eiskalt zu: Eine unscheinbare Hereingabe von Maxim Zajcev aus dem linken Halbfeld fand am langen Pfosten Daouda Coulibaly, der zur 1:0-Führung einschob. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.

JSG dreht das Spiel – Weilerswist antwortet

Die zweite Hälfte begann furios – diesmal mit der JSG in der Hauptrolle. In der 47. Minute glich Luke Bungard nach einer scharfen Hereingabe von rechts zum 1:1 aus. Nur sechs Minuten später erzielte Nicolas Woywod die 2:1-Führung für die Gäste. In der 58. Minute war es erneut Bungard, der mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 stellte – die Partie schien zugunsten der Gäste entschieden.

Doch der SSV Weilerswist zeigte beeindruckende Moral: Nur eine Minute nach dem dritten Gegentreffer setzte sich Coulibaly auf der rechten Seite stark durch und legte für Joel Mahrhold auf, der zum 2:3-Anschluss traf. In der 63. Minute folgte dann der umjubelte Ausgleich durch Mike Nandzik, der im Gewühl im Strafraum die Übersicht behielt und zum 3:3 einnetzte.

Woywod trifft erneut – Coulibaly antwortet

In der 80. Minute schien der Tabellenführer erneut die Oberhand zu gewinnen: Nicolas Woywod fasste sich ein Herz und traf mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel zur 4:3-Führung. Doch auch das brachte die Gastgeber nicht aus dem Konzept. In der 84. Minute war es erneut Daouda Coulibaly, der eine punktgenaue Ecke von Sven Stanienda per Kopf zum 4:4-Endstand verwandelte – das Stadion tobte.

Emotionale Verabschiedung zum Abschluss

Nach dem Abpfiff wurde es dann emotional: Vereinsikone Kevin Hass wurde nach fast 20 Jahren im Trikot des SSV Weilerswist offiziell verabschiedet. Mannschaft, Fans und Verantwortliche bedankten sich mit stehenden Ovationen.

DANKE KEVIN!

Fazit:

Die JSG Erft 01 Euskirchen zeigte die reifere Spielanlage, doch der SSV Weilerswist hielt mit Leidenschaft, Teamgeist und einer fantastischen Moral dagegen. Zwei Rückstände – darunter ein 1:3 – wurden aufgeholt, und das 4:4 geht letztlich völlig in Ordnung. Ein Punkt, der sich wie ein Sieg anfühlen dürfte.

Hinzufügen gilt es noch. Das nach diesem Spieltag feststeht das SSV Keeper Daniel Arndt im Ranking um die Weiße Weste, Spiele ohne Gegentor, mit 7 zu Null Spielen in 26 Liga Spielen nicht mehr von Platz 1 zuverdrängen ist. Somit gewinnt der 28 jährige Schlussmann des SSV Weilerswist dieses Ranking für sich. Dafür gratulieren Wir Daniel Arndt ebenfalls ganz Herzlich.

Wir möchten der JSG Erft 01 Euskirchen zur Kreismeisterschaft und damit zum Aufstieg in die Bezirksliga von Herzen gratulieren, und wünschen Euch in der kommenden Saison viel Erfolg in der Bezirksliga.

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Dennis Gasoyan, Björn Büscher, Solehi Salohidin, Robin Maximilian Berk, Sven Stanienda (90. Albin Kryeziu), Bastian Schmitz (32. Joel Mahrhold), Maxim Zajcev (77. Kevin Haas), Mike Nandzik (77. Maik Morgen), Daouda Coulibaly - Trainer: Frederik Ziburske

JSG Erft 01 Euskirchen: Max Vornweg, Artur Schulz, Arthur Eisfeld, Rudolf Eisfeld, Jan Walther, Rafael Oliveira (84. Tim Schreiter), Julian Riße, Lucas Spilles (75. Tim Krämer), Nicolas Woywod, Gian Luca Francesco Cardinale (84. Damir Begic), Luke Bungart - Trainer: Christopher Kockerols - Trainer: Tsvetozar Doychinov

Schiedsrichter: Frank Zimmermann

- Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Daouda Coulibaly (31.), 1:1 Luke Bungart (47.), 1:2 Nicolas Woywod (53.), 1:3 Luke Bungart (58.), 2:3 Joel Mahrhold (59.), 3:3 Mike Nandzik (63.), 3:4 Nicolas Woywod (80.), 4:4 Daouda Coulibaly (84.)