SSV Weilerswist siegt im letzten Test – 5:1 gegen Wüschheim-Büllesheim

Gegner waren die Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim – auf dem Papier der vermeintlich leichteste Kontrahent der Vorbereitung. Doch die Gäste machten es den Hausherren zunächst schwerer als erwartet.

Am gestrigen Dienstagabend bestritt der SSV Weilerswist im heimischen Sportzentrum sein fünftes und letztes Testspiel der diesjährigen Saisonvorbereitung.

Von Beginn an pressten die Gäste hoch und attackierten früh, wodurch der SSV nur schwer ins Spiel fand. Dennoch hatte Weilerswist bereits in der 2. Minute die erste Großchance: Ricardo Melder tauchte frei vor Keeper Yannik Eichel auf, doch dieser parierte stark.

18. Minute: Langer Ball von Besirovic, David verlängert unglücklich per Kopf direkt vor die Füße von Kampermann – dieser bleibt eiskalt und trifft zum 1:0.

26. Minute: Nach starker Einzelleistung von David Schmidt über links legt dieser in die Mitte, wo Yannick Rutkowski per Linksschuss zum 1:1 ausgleicht. Zuvor hatte Wüschheim durch Luca Kucia schon eine gute Gelegenheit vergeben.

Mit diesem Spielstand ging es in die Pause. Unter den Zuschauern wurde spekuliert, ob die laufintensive Spielweise der Gäste bei den sommerlichen Temperaturen in der zweiten Hälfte aufrechterhalten werden könnte.

Zweite Halbzeit:

48. Minute: Der SSV erwischt den besseren Start. Über rechts geht es schnell, Besirovic steht frei im Strafraum und schiebt ins rechte Eck zum 2:1 ein.

59. Minute: Der zur Pause eingewechselte Felix Kortholt zieht von links nach innen und legt auf Firat Bagkan quer, der zum 3:1 vollendet – sehr zum Ärger der Gäste, die auf Abseits reklamieren.

79. Minute: Weilerswist presst erfolgreich, Eichel verliert den Ball an Coulibaly, der quer auf Kortholt legt – 4:1.

84. Minute: Der schönste Treffer des Abends: Nach schneller Kombination steckt Stanienda perfekt auf Berk durch, der zum 5:1 einschießt.

Fazit:

Der SSV Weilerswist feiert einen verdienten 5:1-Erfolg, auch wenn das Ergebnis höher ausfiel, als es der Spielverlauf in der ersten Hälfte vermuten ließ. Wüschheim-Büllesheim hielt lange gut dagegen und setzte Nadelstiche, musste aber dem hohen Tempo nach rund einer Stunde Tribut zollen.

Trainer Frederik Ziburske SSV Weilerswist zeigte sich zufrieden mit dem letzten Test vor dem Pflichtspielstart. Die Gäste hingegen haderten mit einigen Schiedsrichterentscheidungen, konnten aber aus ihrer engagierten Leistung viel Positives mitnehmen.

Damit ist die Vorbereitung des SSV abgeschlossen. Nach einer Trainingseinheit am Donnerstag steht am Sonntag das Kreispokalspiel beim B-Ligisten Inter Euskirchen auf dem Programm.