SSV Weilerswist setzt auf Kontinuität: Vier Leistungsträger verlängern

Spieler die beim SSV Weilerswist um ein weiteres Jahr verlängert haben von links Daniel Arndt, Sven Stanienda, Felix Kortholt, und Marius Hammes – Foto: M. St.

Mit Daniel Arndt, Felix Kortholt, Marius Hammes und Sven Stanienda haben gleich vier erfahrene Spieler ihre Verträge verlängert und setzen damit ein klares Zeichen für Kontinuität, Zusammenhalt und sportliche Ambitionen beim SSV.

Der SSV Weilerswist treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran und kann dabei auf wichtige Stützen des Teams bauen.

Vor rund zweieinhalb Jahren war Arndt zum Verein gestoßen und entwickelte sich seitdem zu einem wichtigen Rückhalt zwischen den Pfosten.

Im Tor bleibt Daniel Arndt weiterhin eine feste Größe. Der Schlussmann verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr und geht damit in seine dritte Saison beim SSV Weilerswist.

Nach einer mehrwöchigen Pause aufgrund einer Ellenbogenverletzung steht der Keeper inzwischen wieder auf dem Platz und blickt optimistisch auf die Zukunft. „Ich möchte in Zukunft verletzungsfrei bleiben und meine Leistungen konstant auf einem hohen Niveau halten“, erklärt Arndt. Gleichzeitig verfolgt er mit der Mannschaft klare Ziele: Der SSV soll in der kommenden Saison wieder im oberen Tabellenbereich angreifen.

Auch Torwarttrainer Thomas Broszeit freut sich über die Verlängerung: „Daniel ist sehr ambitioniert und zielstrebig. Er ist ein absoluter Leistungsträger, der im Training immer vorangeht und keine Einheit auslässt.“

Mit Felix Kortholt bleibt dem SSV zudem ein wichtiger Führungsspieler erhalten.

Der erfahrene Akteur verlängerte seinen Vertrag vorzeitig und geht bereits in seine siebte Saison beim Verein. Für Kortholt war die Entscheidung schnell gefallen: „Ich kann mir derzeit keinen anderen Verein vorstellen, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht, mit dieser jungen Mannschaft zu spielen.“

Besonders die starke Gemeinschaft innerhalb des Teams sei für ihn ein entscheidender Faktor. Zudem genieße er es, gemeinsam mit seinen Freunden aus Weilerswist auf dem Platz zu stehen.

Sportlich will Kortholt mit der Mannschaft erneut oben angreifen und seinen Beitrag dazu leisten, den Aufstieg möglich zu machen.

Auch in der Defensive setzt der SSV Weilerswist weiter auf Erfahrung und Stabilität. Abwehrchef Marius Hammes verlängerte seinen Vertrag ebenfalls frühzeitig um ein weiteres Jahr und geht damit bereits in seine vierte Saison beim Verein.

Hammes ist längst zu einer wichtigen Säule innerhalb der Mannschaft geworden – sowohl sportlich als auch menschlich. „Ich habe beim SSV viele Freunde gefunden und fühle mich hier einfach wohl“, erklärt der Defensivspieler.

Gemeinsam mit der jungen Mannschaft möchte auch er in der kommenden Saison wieder oben mitspielen und erfolgreichen Fußball zeigen.

Für Hammes steht zudem fest, dass er die letzten Jahre seiner Karriere beim SSV verbringen möchte – ein starkes Bekenntnis zum Verein.

Darüber hinaus kann der SSV Weilerswist auch weiterhin auf Sven Stanienda bauen.

Der erfahrene Spieler verlängerte seinen Vertrag und geht damit bereits in seine achte Saison beim Verein. „Der SSV Weilerswist ist mir über die Jahre einfach ans Herz gewachsen“, sagt Stanienda. Besonders wichtig sei ihm, weiterhin gemeinsam mit seinen engsten Freunden auf dem Platz zu stehen.

Sportlich möchte der Routinier die positive Entwicklung der Mannschaft weiter mitgestalten. Nach dem derzeitigen dritten Tabellenplatz soll auch in Zukunft oben angegriffen werden.

Persönlich verfolgt Stanienda ebenfalls klare Ziele: „Mein Ziel ist es, wieder ein unverzichtbarer Stammspieler und Leader der Mannschaft zu werden.“

Mit den Vertragsverlängerungen der vier Leistungsträger setzt der SSV Weilerswist weiterhin konsequent auf Kontinuität, Erfahrung und Teamgeist. Gleichzeitig schafft der Verein frühzeitig Planungssicherheit und unterstreicht die Ambitionen, auch in der kommenden Saison eine starke Rolle in der Liga zu spielen.